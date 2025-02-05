На Западе двумя словами отреагировали на требования к Трампу
Профессор Малинен заявил о панике в США после приостановки деятельности USAID
© AP Photo / Kenny HolstonИзбранный президент Дональд Трамп
© AP Photo / Kenny Holston
Избранный президент Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X заявил о панике в США из-за приостановки деятельности Агентства США по международному развитию (USAID).
Накануне конгрессмен-демократ от американского штата Гавайи Брайан Шац заявил, что будет задерживать одобрение сенатом выбранных президентом США Дональдом Трампом чиновников госдепартамента до тех пор, пока американский лидер не вернет функциональность USAID.
"Полная паника", — написал Малинен.
Как уточнила газета Wall Street Journal, сенат, как правило, одобряет кандидатуры ускоренным путем — через "единогласное одобрение". Однако, если хотя бы один сенатор выскажется против номинанта, процедура затянется.
Трамп в понедельник назначил госсекретаря США Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию. Тот, в свою очередь, уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией, которой пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.