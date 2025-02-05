https://ria.ru/20250205/alkogol-1997510999.html

СК предложил запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года

СК предложил запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года - РИА Новости, 05.02.2025

СК предложил запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года

СК РФ предлагает запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, молодежи до 21 года, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, выступая... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:15:00+03:00

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

александр бастрыкин

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. СК РФ предлагает запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, молодежи до 21 года, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства."Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста", - заявил он.

https://ria.ru/20250205/alkogol-1997518598.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, александр бастрыкин