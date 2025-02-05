https://ria.ru/20250205/alkogol-1997510999.html
СК предложил запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года
СК предложил запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года - РИА Новости, 05.02.2025
СК предложил запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года
СК РФ предлагает запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, молодежи до 21 года, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, выступая... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:15:00+03:00
2025-02-05T14:15:00+03:00
2025-02-05T14:40:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
александр бастрыкин
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. СК РФ предлагает запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, молодежи до 21 года, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства."Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста", - заявил он.
https://ria.ru/20250205/alkogol-1997518598.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, александр бастрыкин
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Александр Бастрыкин
СК предложил запретить продажу алкоголя молодежи до 21 года
Бастрыкин предложил запретить продажу алкогольных напитков людям до 21 года