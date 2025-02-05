https://ria.ru/20250205/abkhaziya-1997621811.html

Мурашко встретился с кандидатом в президенты Абхазии

Мурашко встретился с кандидатом в президенты Абхазии - РИА Новости, 05.02.2025

Мурашко встретился с кандидатом в президенты Абхазии

Видный политический деятель Абхазии Бадра Гунба встретился с российским министром здравоохранения Михаилом Мурашко, они обсудили сотрудничество Москвы и Сухума... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T23:39:00+03:00

2025-02-05T23:39:00+03:00

2025-02-05T23:39:00+03:00

абхазия

россия

михаил мурашко

в мире

здравоохранение

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Видный политический деятель Абхазии Бадра Гунба встретился с российским министром здравоохранения Михаилом Мурашко, они обсудили сотрудничество Москвы и Сухума в области медицины. "Наши совместные мероприятия по защите здоровья граждан Абхазии и туристов, которые пребывают в период летнего отдыха на территории Абхазии, выстроена уже на протяжении многих лет", - сообщил Мурашко по итогам встречи. Он подчеркнул, что Россия направляет специалистов, оказывающих в том числе экстренную помощь, в Абхазию по сей день. "Сейчас мы договорились о нескольких ключевых направлениях, которые будем реализовывать практически в настоящий период, со следующей недели", - добавил Мурашко. Министр уточнил, что речь пойдет о профилактических медицинских осмотрах детей, для этого в Абхазию поставят укомплектованные соответствующим медоборудованием машины. Также, добавил он, по итогам встречи стороны условились, что РФ продолжит строительство детской больницы в Абхазии. Кроме того, сообщил министр, в Абхазию будет поставлен новый ангиограф для борьбы с кардиососудистыми заболеваниями. Мурашко добавил, что российские врачи будут продолжать и расширять практику телемедицинских консультаций для граждан Абхазии. Гунба по итогам встречи сообщил, что сотрудничество Москвы и Сухума позитивно отражается на гражданах Абхазии. "Даже в период ковида десятки жизней спасено благодаря российским медикам, направленным министерством здравоохранения РФ... Все наши специалисты - выпускники российских вузов, и мы понимаем, что качество и уровень образования наших медиков, безусловно, высокий", - подчеркнул Гунба. Он добавил, что на встрече были достигнуты важные соглашения на благо народов России и Абхазии.

https://ria.ru/20250201/abkhaziya-1996816508.html

https://ria.ru/20250130/abdrazakov-1996390970.html

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абхазия, россия, михаил мурашко, в мире, здравоохранение, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)