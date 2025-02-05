https://ria.ru/20250205/abkhaziya-1997536514.html

В Россию из Абхазии в феврале ввезли 2,7 тонны мимозы

В Россию из Абхазии в феврале ввезли 2,7 тонны мимозы - РИА Новости, 05.02.2025

В Россию из Абхазии в феврале ввезли 2,7 тонны мимозы

Из Абхазии в Россию в первых числах февраля ввезли 2,7 тонны мимозы, сообщает в среду абхазский государственный таможенный комитет. РИА Новости, 05.02.2025

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СУХУМ, 5 фев - РИА Новости. Из Абхазии в Россию в первых числах февраля ввезли 2,7 тонны мимозы, сообщает в среду абхазский государственный таможенный комитет. "Теплая погода, установившаяся этой зимой, способствовала необычно раннему началу цветочного сезона, поэтому уже в первых числах февраля ввезено из Абхазии в Россию 2 760 кг мимозы", - сообщает пресс служба таможни. В прошлом году мимозу начали ввозить в РФ также в первых числах февраля. Ранее первые поставки осуществлялись с середины февраля. По данным пресс-службы краснодарской таможни, в 2024 году из Абхазии в РФ импортировано 240 тонн мимозы.

https://ria.ru/20241207/perevozka-1987876082.html

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