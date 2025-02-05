https://ria.ru/20250205/--1997574034.html
Более 2 тысяч кузбассовцев создали бизнес-проекты по соцконтракту за год
Более 2 тысяч кузбассовцев создали бизнес-проекты по соцконтракту за год - РИА Новости, 05.02.2025
Более 2 тысяч кузбассовцев создали бизнес-проекты по соцконтракту за год
Бизнес-проекты по соцконтракту реализовали 2407 человек на Кузбассе в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:41:00+03:00
2025-02-05T17:41:00+03:00
2025-02-05T17:42:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997572958_0:352:777:789_1920x0_80_0_0_42dc9debe54251757e00032c9b9cf308.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бизнес-проекты по соцконтракту реализовали 2407 человек на Кузбассе в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Также для поиска работы и трудоустройства социальный контракт оформили 1293 кузбассовца, на ведение личного подсобного хозяйства – 494 человека, еще 656 жителей региона воспользовались помощью государства, чтобы преодолеть трудную жизненную ситуацию. Всего в регионе по итогам прошлого года заключено 4850 соцконтрактов на общую сумму более 1 миллиарда рублей, из них 796,6 миллиона рублей поступили в регион из федерального бюджета. С этого года на реализацию данной меры поддержки предусмотрено более 1 миллиарда 300 миллионов рублей бюджетных ассигнований.
https://ria.ru/20250205/msp-1997487684.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997572958_0:215:777:798_1920x0_80_0_0_dc1cbf4a83c5b5d69bf39af99d77a438.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Россия
Более 2 тысяч кузбассовцев создали бизнес-проекты по соцконтракту за год
Почти 2,5 тыс человек на Кузбассе за год создали бизнес-проекты по соцконтракту
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бизнес-проекты по соцконтракту реализовали 2407 человек на Кузбассе в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Также для поиска работы и трудоустройства социальный контракт оформили 1293 кузбассовца, на ведение личного подсобного хозяйства – 494 человека, еще 656 жителей региона воспользовались помощью государства, чтобы преодолеть трудную жизненную ситуацию.
Всего в регионе по итогам прошлого года заключено 4850 соцконтрактов на общую сумму более 1 миллиарда рублей, из них 796,6 миллиона рублей поступили в регион из федерального бюджета.
С этого года на реализацию данной меры поддержки предусмотрено более 1 миллиарда 300 миллионов рублей бюджетных ассигнований.