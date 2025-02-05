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Более 2 тысяч кузбассовцев создали бизнес-проекты по соцконтракту за год - РИА Новости, 05.02.2025
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Твой бизнес
 
17:41 05.02.2025 (обновлено: 17:42 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/--1997574034.html
Более 2 тысяч кузбассовцев создали бизнес-проекты по соцконтракту за год
Более 2 тысяч кузбассовцев создали бизнес-проекты по соцконтракту за год - РИА Новости, 05.02.2025
Более 2 тысяч кузбассовцев создали бизнес-проекты по соцконтракту за год
Бизнес-проекты по соцконтракту реализовали 2407 человек на Кузбассе в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бизнес-проекты по соцконтракту реализовали 2407 человек на Кузбассе в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Также для поиска работы и трудоустройства социальный контракт оформили 1293 кузбассовца, на ведение личного подсобного хозяйства – 494 человека, еще 656 жителей региона воспользовались помощью государства, чтобы преодолеть трудную жизненную ситуацию. Всего в регионе по итогам прошлого года заключено 4850 соцконтрактов на общую сумму более 1 миллиарда рублей, из них 796,6 миллиона рублей поступили в регион из федерального бюджета. С этого года на реализацию данной меры поддержки предусмотрено более 1 миллиарда 300 миллионов рублей бюджетных ассигнований.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Россия
Более 2 тысяч кузбассовцев создали бизнес-проекты по соцконтракту за год

Почти 2,5 тыс человек на Кузбассе за год создали бизнес-проекты по соцконтракту

© Фото : Администрация Правительства КузбассаВ 2024 году кузбассовцы заключили соцконтракты на общую сумму более миллиарда рублей
В 2024 году кузбассовцы заключили соцконтракты на общую сумму более миллиарда рублей - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
В 2024 году кузбассовцы заключили соцконтракты на общую сумму более миллиарда рублей
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бизнес-проекты по соцконтракту реализовали 2407 человек на Кузбассе в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Также для поиска работы и трудоустройства социальный контракт оформили 1293 кузбассовца, на ведение личного подсобного хозяйства – 494 человека, еще 656 жителей региона воспользовались помощью государства, чтобы преодолеть трудную жизненную ситуацию.
Томск - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Томский бизнес получил 1,5 млрд рублей при помощи Гарантийного фонда
Вчера, 13:01
Всего в регионе по итогам прошлого года заключено 4850 соцконтрактов на общую сумму более 1 миллиарда рублей, из них 796,6 миллиона рублей поступили в регион из федерального бюджета.
С этого года на реализацию данной меры поддержки предусмотрено более 1 миллиарда 300 миллионов рублей бюджетных ассигнований.
 
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