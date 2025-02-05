https://ria.ru/20250205/--1997574034.html

Более 2 тысяч кузбассовцев создали бизнес-проекты по соцконтракту за год

Более 2 тысяч кузбассовцев создали бизнес-проекты по соцконтракту за год - РИА Новости, 05.02.2025

Более 2 тысяч кузбассовцев создали бизнес-проекты по соцконтракту за год

Бизнес-проекты по соцконтракту реализовали 2407 человек на Кузбассе в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:41:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бизнес-проекты по соцконтракту реализовали 2407 человек на Кузбассе в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Также для поиска работы и трудоустройства социальный контракт оформили 1293 кузбассовца, на ведение личного подсобного хозяйства – 494 человека, еще 656 жителей региона воспользовались помощью государства, чтобы преодолеть трудную жизненную ситуацию. Всего в регионе по итогам прошлого года заключено 4850 соцконтрактов на общую сумму более 1 миллиарда рублей, из них 796,6 миллиона рублей поступили в регион из федерального бюджета. С этого года на реализацию данной меры поддержки предусмотрено более 1 миллиарда 300 миллионов рублей бюджетных ассигнований.

https://ria.ru/20250205/msp-1997487684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия