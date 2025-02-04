https://ria.ru/20250204/zmeya-1997356784.html

В Москве поймали коралловую змею, спрятавшуюся в квартире под роутером

В Москве поймали коралловую змею, спрятавшуюся в квартире под роутером - РИА Новости, 04.02.2025

В Москве поймали коралловую змею, спрятавшуюся в квартире под роутером

Змея, внешне напоминающая ядовитую коралловую, попыталась во вторник незаконно спрятаться под роутером в квартире на седьмом этаже жилого дома на западе Москвы, РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:22:00+03:00

2025-02-04T17:22:00+03:00

2025-02-04T18:09:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Змея, внешне напоминающая ядовитую коралловую, попыталась во вторник незаконно спрятаться под роутером в квартире на седьмом этаже жилого дома на западе Москвы, пойманную рептилию спасатели могут передать в центр передержки диких животных, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В дежурную службу системы "112" поступил звонок от заявителя, рассказавшего об обнаружении под роутером в квартире на седьмом этаже по адресу: улица Гродненская, дом 4, корпус 2 небольшой змеи красно-черного окраса", - сказал собеседник агентства. По его словам, на место происшествия был направлен дежурный расчет спасателей в составе четырех человек. "Змею поймали, поместили в пакет. Ждем выяснения дальнейшей судьбы змеи", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250116/moskva-1994013450.html

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происшествия, москва, россия