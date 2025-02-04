https://ria.ru/20250204/zhurnalist-1997307727.html

Посещавший Донбасс финский журналист рассказал об угрозах расправой

Посещавший Донбасс финский журналист рассказал об угрозах расправой - РИА Новости, 04.02.2025

Посещавший Донбасс финский журналист рассказал об угрозах расправой

Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен, не раз посещавший Донбасс, рассказал РИА Новости об угрозах расправой, которые стали поступать после... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:56:00+03:00

2025-02-04T13:56:00+03:00

2025-02-04T16:24:00+03:00

донбасс

москва

финляндия

армен саркисян (днр)

в мире

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949867503_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_9968690c3b002ee4878730dca85fdd0c.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен, не раз посещавший Донбасс, рассказал РИА Новости об угрозах расправой, которые стали поступать после гибели основателя добровольческого батальона в ДНР Армена Саркисяна. "Относительно страшно, конечно, возвращаться в Финляндию сейчас. Когда там много и укрофашистов, и тех, которые без конца присылают, что "вот сейчас убили еще одного героя ДНР". И мне тоже пишут: "Ты будешь следующим". Без конца идут угрозы", — поделился опасениями он.По словам журналиста, в Финляндии в частных компаниях организована травля за пророссийскую позицию. "Есть, как говорится, "ловцы рашистов": "А, а вот эти вот как бы за Россию или хотят содействовать людям Донбасса — ага, они, значит, предатели, их надо загнобить". И конечно, против нас всех, кто говорит правду, естественно, идут репрессии — в кавычках пока. Но я не знаю, если туда приехать, что может произойти", — добавил Хейсканен. Он неоднократно ездил в Донбасс для освещения ситуации в районах боевых действий и оказания гуманитарной помощи мирным гражданам.

https://ria.ru/20250203/finlyandiya-1997186327.html

https://ria.ru/20250129/donbass-1996181761.html

донбасс

москва

финляндия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, москва, финляндия, армен саркисян (днр), в мире, донецкая народная республика