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Посещавший Донбасс финский журналист рассказал об угрозах расправой - РИА Новости, 04.02.2025
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13:56 04.02.2025 (обновлено: 16:24 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/zhurnalist-1997307727.html
Посещавший Донбасс финский журналист рассказал об угрозах расправой
Посещавший Донбасс финский журналист рассказал об угрозах расправой - РИА Новости, 04.02.2025
Посещавший Донбасс финский журналист рассказал об угрозах расправой
Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен, не раз посещавший Донбасс, рассказал РИА Новости об угрозах расправой, которые стали поступать после... РИА Новости, 04.02.2025
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донбасс
москва
финляндия
армен саркисян (днр)
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен, не раз посещавший Донбасс, рассказал РИА Новости об угрозах расправой, которые стали поступать после гибели основателя добровольческого батальона в ДНР Армена Саркисяна. "Относительно страшно, конечно, возвращаться в Финляндию сейчас. Когда там много и укрофашистов, и тех, которые без конца присылают, что "вот сейчас убили еще одного героя ДНР". И мне тоже пишут: "Ты будешь следующим". Без конца идут угрозы", — поделился опасениями он.По словам журналиста, в Финляндии в частных компаниях организована травля за пророссийскую позицию. "Есть, как говорится, "ловцы рашистов": "А, а вот эти вот как бы за Россию или хотят содействовать людям Донбасса — ага, они, значит, предатели, их надо загнобить". И конечно, против нас всех, кто говорит правду, естественно, идут репрессии — в кавычках пока. Но я не знаю, если туда приехать, что может произойти", — добавил Хейсканен. Он неоднократно ездил в Донбасс для освещения ситуации в районах боевых действий и оказания гуманитарной помощи мирным гражданам.
https://ria.ru/20250203/finlyandiya-1997186327.html
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финляндия
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донбасс, москва, финляндия, армен саркисян (днр), в мире, донецкая народная республика
Донбасс, Москва, Финляндия, Армен Саркисян (ДНР), В мире, Донецкая Народная Республика
Посещавший Донбасс финский журналист рассказал об угрозах расправой

Посещавший Донбасс журналист Хейсканен сообщил об угрозах после гибели Саркисяна

© Фото : Kosti Heiskanen/ВКонтактеФинский журналист Кости Хейсканен
Финский журналист Кости Хейсканен - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Kosti Heiskanen/ВКонтакте
Финский журналист Кости Хейсканен. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен, не раз посещавший Донбасс, рассказал РИА Новости об угрозах расправой, которые стали поступать после гибели основателя добровольческого батальона в ДНР Армена Саркисяна.
"Относительно страшно, конечно, возвращаться в Финляндию сейчас. Когда там много и укрофашистов, и тех, которые без конца присылают, что "вот сейчас убили еще одного героя ДНР". И мне тоже пишут: "Ты будешь следующим". Без конца идут угрозы", — поделился опасениями он.
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В понедельник утром в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве прогремел взрыв: сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Погибли два человека, в том числе основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.

По словам журналиста, в Финляндии в частных компаниях организована травля за пророссийскую позицию.
"Есть, как говорится, "ловцы рашистов": "А, а вот эти вот как бы за Россию или хотят содействовать людям Донбасса — ага, они, значит, предатели, их надо загнобить". И конечно, против нас всех, кто говорит правду, естественно, идут репрессии — в кавычках пока. Но я не знаю, если туда приехать, что может произойти", — добавил Хейсканен.
Он неоднократно ездил в Донбасс для освещения ситуации в районах боевых действий и оказания гуманитарной помощи мирным гражданам.
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