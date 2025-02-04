Посещавший Донбасс финский журналист рассказал об угрозах расправой
Посещавший Донбасс журналист Хейсканен сообщил об угрозах после гибели Саркисяна
Финский журналист Кости Хейсканен. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен, не раз посещавший Донбасс, рассказал РИА Новости об угрозах расправой, которые стали поступать после гибели основателя добровольческого батальона в ДНР Армена Саркисяна.
"Относительно страшно, конечно, возвращаться в Финляндию сейчас. Когда там много и укрофашистов, и тех, которые без конца присылают, что "вот сейчас убили еще одного героя ДНР". И мне тоже пишут: "Ты будешь следующим". Без конца идут угрозы", — поделился опасениями он.
В понедельник утром в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве прогремел взрыв: сработало неустановленное взрывное устройство, которое заложили в лифтовом холле высотки. Погибли два человека, в том числе основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.
По словам журналиста, в Финляндии в частных компаниях организована травля за пророссийскую позицию.
"Есть, как говорится, "ловцы рашистов": "А, а вот эти вот как бы за Россию или хотят содействовать людям Донбасса — ага, они, значит, предатели, их надо загнобить". И конечно, против нас всех, кто говорит правду, естественно, идут репрессии — в кавычках пока. Но я не знаю, если туда приехать, что может произойти", — добавил Хейсканен.
Он неоднократно ездил в Донбасс для освещения ситуации в районах боевых действий и оказания гуманитарной помощи мирным гражданам.