https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997396931.html

Зеленский признал коррупцию на миллиардные суммы в финансовых ведомствах

Зеленский признал коррупцию на миллиардные суммы в финансовых ведомствах - РИА Новости, 04.02.2025

Зеленский признал коррупцию на миллиардные суммы в финансовых ведомствах

Кадровые изменения в руководстве ключевых финансовых ведомств Украины позволили раскрыть теневые схемы, которые использовали представители власти и бизнеса,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T22:27:00+03:00

2025-02-04T22:27:00+03:00

2025-02-04T23:05:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

руслан кравченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996867075_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9acec64133f998c71459df833a3fb055.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Кадровые изменения в руководстве ключевых финансовых ведомств Украины позволили раскрыть теневые схемы, которые использовали представители власти и бизнеса, заявил Владимир Зеленский в видео, опубликованном в Telegram-канале.Такой вывод он сделал после того, как заслушал отчеты по "финансовой чистоте" в стране на заседании Совета национальной безопасности и обороны."Это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен. Соответствующие материалы (находятся. — Прим. ред.) уже у правоохранительных органов", — сказал глава киевского режима.В начале января издание "Судебно-юридическая газета" сообщило, что новый глава государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко уволил двух руководителей в центральном аппарате. Согласно результатам опроса, проведенного Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, почти 70% украинцев отмечают, что в 2024 году ее уровень в стране существенно вырос.

https://ria.ru/20241231/lafonten-1992154241.html

https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997264813.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, руслан кравченко