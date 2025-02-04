https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997396931.html
Зеленский признал коррупцию на миллиардные суммы в финансовых ведомствах
Зеленский признал коррупцию на миллиардные суммы в финансовых ведомствах - РИА Новости, 04.02.2025
Зеленский признал коррупцию на миллиардные суммы в финансовых ведомствах
Кадровые изменения в руководстве ключевых финансовых ведомств Украины позволили раскрыть теневые схемы, которые использовали представители власти и бизнеса,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T22:27:00+03:00
2025-02-04T22:27:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Кадровые изменения в руководстве ключевых финансовых ведомств Украины позволили раскрыть теневые схемы, которые использовали представители власти и бизнеса, заявил Владимир Зеленский в видео, опубликованном в Telegram-канале.Такой вывод он сделал после того, как заслушал отчеты по "финансовой чистоте" в стране на заседании Совета национальной безопасности и обороны."Это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен. Соответствующие материалы (находятся. — Прим. ред.) уже у правоохранительных органов", — сказал глава киевского режима.В начале января издание "Судебно-юридическая газета" сообщило, что новый глава государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко уволил двух руководителей в центральном аппарате. Согласно результатам опроса, проведенного Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, почти 70% украинцев отмечают, что в 2024 году ее уровень в стране существенно вырос.
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в мире, украина, владимир зеленский, руслан кравченко
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Руслан Кравченко
Зеленский признал коррупцию на миллиардные суммы в финансовых ведомствах
Зеленский заявил о коррупции на миллиарды гривен в ключевых финведомствах страны
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Кадровые изменения в руководстве ключевых финансовых ведомств Украины позволили раскрыть теневые схемы, которые использовали представители власти и бизнеса, заявил Владимир Зеленский в видео, опубликованном в Telegram-канале.
Такой вывод он сделал после того, как заслушал отчеты по "финансовой чистоте" в стране на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
"Это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен. Соответствующие материалы (находятся. — Прим. ред.) уже у правоохранительных органов", — сказал глава киевского режима.
В начале января издание "Судебно-юридическая газета" сообщило, что новый глава государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко
уволил двух руководителей в центральном аппарате.
Согласно результатам опроса, проведенного Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, почти 70% украинцев отмечают, что в 2024 году ее уровень в стране существенно вырос.