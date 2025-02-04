Зеленский анонсировал изменения в зоне спецоперации
Зеленский анонсировал появление французских истребителей на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале анонсировал появление французских истребителей в зоне спецоперации.
"Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону", — написал он.
Глава киевского режима также утверждает, что украинские военные перешли на истребители F-16.
В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России.
Позднее в октябре министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что самолеты будут переданы в первом квартале 2025 года. Министр сообщал, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены "новым оборудованием". К нему относятся боевая техника класса "воздух — земля", а также средства радиоэлектронной борьбы.
В ноябре вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил, что Париж намерен передать Киеву шесть таких истребителей.
Позднее в октябре министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что самолеты будут переданы в первом квартале 2025 года. Министр сообщал, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены "новым оборудованием". К нему относятся боевая техника класса "воздух — земля", а также средства радиоэлектронной борьбы.
В ноябре вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил, что Париж намерен передать Киеву шесть таких истребителей.