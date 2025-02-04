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Зеленский анонсировал изменения в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 04.02.2025 (обновлено: 08:22 05.02.2025)
https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997390216.html
Зеленский анонсировал изменения в зоне спецоперации
Зеленский анонсировал изменения в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.02.2025
Зеленский анонсировал изменения в зоне спецоперации
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале анонсировал появление французских истребителей в зоне спецоперации. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-04T20:32:00+03:00
2025-02-05T08:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
f-16
киев
франция
себастьян лекорню
париж
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале анонсировал появление французских истребителей в зоне спецоперации."Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону", — написал он.Глава киевского режима также утверждает, что украинские военные перешли на истребители F-16.В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России. Позднее в октябре министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что самолеты будут переданы в первом квартале 2025 года. Министр сообщал, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены "новым оборудованием". К нему относятся боевая техника класса "воздух — земля", а также средства радиоэлектронной борьбы. В ноябре вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил, что Париж намерен передать Киеву шесть таких истребителей.
https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997383360.html
https://ria.ru/20250204/skandal-1997364245.html
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в мире, владимир зеленский, f-16, киев, франция, себастьян лекорню, париж
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, F-16, Киев, Франция, Себастьян Лекорню, Париж
Зеленский анонсировал изменения в зоне спецоперации

Зеленский анонсировал появление французских истребителей на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале анонсировал появление французских истребителей в зоне спецоперации.
"Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону", — написал он.
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Глава киевского режима также утверждает, что украинские военные перешли на истребители F-16.
В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России.

Позднее в октябре министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что самолеты будут переданы в первом квартале 2025 года. Министр сообщал, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены "новым оборудованием". К нему относятся боевая техника класса "воздух — земля", а также средства радиоэлектронной борьбы.

В ноябре вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил, что Париж намерен передать Киеву шесть таких истребителей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийF-16КиевФранцияСебастьян ЛекорнюПариж
 
 
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