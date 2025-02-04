https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997390216.html

Зеленский анонсировал изменения в зоне спецоперации

Зеленский анонсировал изменения в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.02.2025

Зеленский анонсировал изменения в зоне спецоперации

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале анонсировал появление французских истребителей в зоне спецоперации. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-04T20:32:00+03:00

2025-02-04T20:32:00+03:00

2025-02-05T08:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

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киев

франция

себастьян лекорню

париж

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале анонсировал появление французских истребителей в зоне спецоперации."Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону", — написал он.Глава киевского режима также утверждает, что украинские военные перешли на истребители F-16.В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России. Позднее в октябре министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что самолеты будут переданы в первом квартале 2025 года. Министр сообщал, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены "новым оборудованием". К нему относятся боевая техника класса "воздух — земля", а также средства радиоэлектронной борьбы. В ноябре вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил, что Париж намерен передать Киеву шесть таких истребителей.

https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997383360.html

https://ria.ru/20250204/skandal-1997364245.html

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в мире, владимир зеленский, f-16, киев, франция, себастьян лекорню, париж