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СМИ заметили странную деталь в заявлении Зеленского о переговорах - РИА Новости, 04.02.2025
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19:37 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997383360.html
СМИ заметили странную деталь в заявлении Зеленского о переговорах
СМИ заметили странную деталь в заявлении Зеленского о переговорах - РИА Новости, 04.02.2025
СМИ заметили странную деталь в заявлении Зеленского о переговорах
Владимир Зеленский заявил, что рабочие даты приезда американской команды в Киеве уже назначены, его слова приводит издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T19:37:00+03:00
2025-02-04T19:37:00+03:00
в мире
киев
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владимир путин
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рабочие даты приезда американской команды в Киеве уже назначены, его слова приводит издание "Страна.ua"."У главы Офиса президента был разговор с Уолтцом, и с Келлогом моя команда имела контакт. &lt;...&gt; У нас уже есть рабочие даты, когда американская команда приедет", — сказал он.При этом, как отмечает издание, глава киевского режима не назвал самих дат.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом, если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250204/konflikt-1997344697.html
https://ria.ru/20250204/ukraine-1997329838.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, павел зарубин, россия
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Павел Зарубин, Россия
СМИ заметили странную деталь в заявлении Зеленского о переговорах

Зеленский заявил о назначении дат для переговоров с США, но не смог их назвать

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рабочие даты приезда американской команды в Киеве уже назначены, его слова приводит издание "Страна.ua".
"У главы Офиса президента был разговор с Уолтцом, и с Келлогом моя команда имела контакт. <...> У нас уже есть рабочие даты, когда американская команда приедет", — сказал он.
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При этом, как отмечает издание, глава киевского режима не назвал самих дат.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом, если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
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