https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997264813.html
В Раде назвали главный страх Зеленского
В Раде назвали главный страх Зеленского - РИА Новости, 04.02.2025
В Раде назвали главный страх Зеленского
Выборы на Украине станут ужасом для Владимира Зеленского, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:24:00+03:00
2025-02-04T11:24:00+03:00
2025-02-04T14:38:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Выборы на Украине станут ужасом для Владимира Зеленского, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "Наверное, самый большой ужас Зеленского — выборы, при которых открыты все СМИ и нельзя никому закрыть рот подвалом СБУ", — говорится в публикации. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250204/starmer-1997240944.html
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В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Раде назвали главный страх Зеленского
Депутат Рады Дубинский назвал выборы на Украине ужасом для Зеленского