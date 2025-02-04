https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997264813.html

В Раде назвали главный страх Зеленского

В Раде назвали главный страх Зеленского - РИА Новости, 04.02.2025

В Раде назвали главный страх Зеленского

Выборы на Украине станут ужасом для Владимира Зеленского, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:24:00+03:00

2025-02-04T11:24:00+03:00

2025-02-04T14:38:00+03:00

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владимир зеленский

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Выборы на Украине станут ужасом для Владимира Зеленского, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. "Наверное, самый большой ужас Зеленского — выборы, при которых открыты все СМИ и нельзя никому закрыть рот подвалом СБУ", — говорится в публикации. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250204/starmer-1997240944.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины