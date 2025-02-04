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Зеленский не сможет вести переговоры с Россией, заявил Ганчев - РИА Новости, 04.02.2025
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13:00 04.02.2025 (обновлено: 13:12 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/zelenskij-1997291178.html
Зеленский не сможет вести переговоры с Россией, заявил Ганчев
Зеленский не сможет вести переговоры с Россией, заявил Ганчев - РИА Новости, 04.02.2025
Зеленский не сможет вести переговоры с Россией, заявил Ганчев
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в интервью РИА Новости, что Владимир Зеленский в связи с его нелегитимностью не может... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:00:00+03:00
2025-02-04T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в интервью РИА Новости, что Владимир Зеленский в связи с его нелегитимностью не может вести переговоры и подписывать мирное соглашение с Россией, но вместо него в этой роли могут выступить представители Верховной рады, все зависит от западных кураторов Киева. "Действительно, если президент не президент, у него нет права подписи, ведь каждые переговоры должны чем-то закончиться, как минимум, каким-то соглашением. И стороны этого переговорного процесса должны, действительно, закреплять это все своей подписью. И если президент нелегитимный, то кто это будет делать? Если даже и выходить на переговоры, то это должны быть уже представители Верховной рады. Но я не уверен, что они выставят своих представителей, это ведь они оставили этого просроченного президента управлять этой так называемой страной. Поэтому я не уверен, что они примут другое решение для себя. Ну, увидим, что им скажут их западные кураторы", - сказал Ганчев. Он добавил, что замена Зеленского на какого-то другого политика, на его взгляд, не имеет смысла, вряд ли это будет иметь значение для Украины на данный момент. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом, если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
https://ria.ru/20250129/zelenskij-1996025330.html
https://ria.ru/20250131/zelenskij-1996574222.html
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киев, украина, россия, владимир зеленский, виталий ганчев, владимир путин, верховная рада украины, в мире
Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Виталий Ганчев, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, В мире
Зеленский не сможет вести переговоры с Россией, заявил Ганчев

Ганчев: Зеленский в связи с нелегитимностью не может подписать мирное соглашение

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в интервью РИА Новости, что Владимир Зеленский в связи с его нелегитимностью не может вести переговоры и подписывать мирное соглашение с Россией, но вместо него в этой роли могут выступить представители Верховной рады, все зависит от западных кураторов Киева.
"Действительно, если президент не президент, у него нет права подписи, ведь каждые переговоры должны чем-то закончиться, как минимум, каким-то соглашением. И стороны этого переговорного процесса должны, действительно, закреплять это все своей подписью. И если президент нелегитимный, то кто это будет делать? Если даже и выходить на переговоры, то это должны быть уже представители Верховной рады. Но я не уверен, что они выставят своих представителей, это ведь они оставили этого просроченного президента управлять этой так называемой страной. Поэтому я не уверен, что они примут другое решение для себя. Ну, увидим, что им скажут их западные кураторы", - сказал Ганчев.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Зеленский выступил за затягивание конфликта после слов Путина о переговорах
29 января, 03:03
Он добавил, что замена Зеленского на какого-то другого политика, на его взгляд, не имеет смысла, вряд ли это будет иметь значение для Украины на данный момент.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом, если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Зеленский признал свою нелегитимность, заявил Медведчук
31 января, 11:37
 
КиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВиталий ГанчевВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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