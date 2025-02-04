https://ria.ru/20250204/zapad-1997280371.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 04.02.2025

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:18:00+03:00

2025-02-04T12:18:00+03:00

2025-02-04T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

харьковская область

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили более 290 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное, Новомлынск, Новая Кругляковка, Западное, Загоруйковка, Зеленый Гай Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили свыше 290 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 14 автомобилей. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства и три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250204/vsu-1997242153.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика