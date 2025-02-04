https://ria.ru/20250204/zapad-1997280371.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 04.02.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:18:00+03:00
2025-02-04T12:18:00+03:00
2025-02-04T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647817_0:164:3076:1894_1920x0_80_0_0_b4ea45b7a3850fd1afccb8f413c7e731.jpg
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, потери противника составили более 290 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное, Новомлынск, Новая Кругляковка, Западное, Загоруйковка, Зеленый Гай Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили свыше 290 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 14 автомобилей. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства и три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250204/vsu-1997242153.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647817_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_c15cb027d2c50057c3c929ab1b714526.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, харьковская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 290 военных