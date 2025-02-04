Рейтинг@Mail.ru
Запад привык жить в неоколониальной парадигме, заявил Лавров - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/zapad-1997229309.html
Запад привык жить в неоколониальной парадигме, заявил Лавров
Запад привык жить в неоколониальной парадигме, заявил Лавров - РИА Новости, 04.02.2025
Запад привык жить в неоколониальной парадигме, заявил Лавров
Западу никогда не нравился порядок, основанный на центральной роли ООН и уважении международного права, ведь он привык жить в неоколониальной парадигме, заявил... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:29:00+03:00
2025-02-04T08:29:00+03:00
сша
россия
сергей лавров
виктория нуланд
уинстон черчилль
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156155/91/1561559174_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_15824b0c48b82bd6c35356aaef3a6413.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Западу никогда не нравился порядок, основанный на центральной роли ООН и уважении международного права, ведь он привык жить в неоколониальной парадигме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье в журнале "Россия в глобальной политике". "ООНоцентричный порядок называется порядком, основанным на международном, подлинно универсальном, праве, и считается, что каждое государство будет это право соблюдать. У России, как у большинства членов мирового сообщества, с этим никогда не было проблем, но Западу, не излечившемуся от синдрома исключительности, привыкшему действовать в неоколониальной парадигме, то есть жить за счет других, формат межгосударственного взаимодействия, основанный на уважении международного права, был изначально не по нутру", - написал Лавров. Он напомнил слова бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о том, что "Ялта не была хорошим решением для США, на него не нужно было соглашаться". "Это признание многое объясняет в поведении Америки на международной арене. Ведь, по Нуланд, Вашингтон был чуть ли не вынужден, скрепя сердце, согласиться на послевоенный миропорядок в 1945 году, и уже тогда он воспринимался американскими элитами как обуза. Именно это ощущение породило последующую линию Запада на пересмотр Ялтинско-Потсдамского мира. Такой процесс начался с печально знаменитой Фултонской речи Уинстон Черчилля 1946 года, фактически объявившего Советскому Союзу "холодную войну". Воспринимая Ялтинско-Потсдамские договоренности как тактическую уступку, США и их союзники впоследствии никогда не следовали фундаментальному принципу Устава ООН о суверенном равенстве государств", - подчеркнул Лавров. По его словам, Западу выпал шанс исправиться, когда распался СССР вместе с социалистическим блоком. "Но эгоистические инстинкты взяли верх. Опьяненный "победой в холодной войне", президент США Джордж Буш-старший провозгласил 11 сентября 1990 года в речи перед обеими палатами Конгресса наступление нового мирового порядка, который в понимании американских стратегов означал полное доминирование США на международной арене, "окно безраздельных возможностей" для Вашингтона действовать в одностороннем порядке без оглядки на правовые ограничители, встроенные в Устав ООН", - отметил глава российского МИД. Лавров подчеркнул, что фундаментом Ялтинско-Потсдамской системы стал принцип суверенного равенства государств независимо от размера территории, количества населения, военной мощи или других критериев. "Ялтинско-Потсдамский порядок, при всех его сильных и слабых сторонах, о которых до сих пор спорят ученые, на протяжении восьми десятилетий создает нормативно-правовую рамку функционирования международной системы. Мироустройство, в центре которого находится ООН, выполняет свою главную роль – страхует всех от новой мировой войны. Трудно не согласиться с экспертным мнением, что "ООН не привела нас к раю, но спасла от ада", - пояснил министр иностранных дел РФ. Он отметил, что право вето в Совбезе ООН "служит прочным заслоном на пути принятия несбалансированных решений, создает пространство для поиска компромиссов на основе баланса интересов". "Выступая в качестве политического "ядра" Ялтинско-Потсдамской системы, ООН – единственная в своем роде универсальная площадка для выработки коллективных ответов на общие вызовы – будь то в сфере поддержания международного мира и безопасности или содействия социально-экономическому развитию... Как верно пишут российские ученые, любой международный институт – это, прежде всего, "способ ограничивать природный эгоизм государств". Не исключение в этом смысле и ООН с ее комплексным сводом правил в виде Устава, согласованного и принятого консенсусом", - заявил Лавров.
https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html
https://ria.ru/20250204/konferentsiya-1997155957.html
https://ria.ru/20240925/peskov-1974569101.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156155/91/1561559174_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_724a98b4e43ae1380732b75da6f71d02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, сергей лавров, виктория нуланд, уинстон черчилль, оон, в мире
США, Россия, Сергей Лавров, Виктория Нуланд, Уинстон Черчилль, ООН, В мире
Запад привык жить в неоколониальной парадигме, заявил Лавров

Лавров: Западу не нравится порядок, основанный на уважении международного права

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Непала Прадипом Гьявали в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Непала Прадипом Гьявали в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Западу никогда не нравился порядок, основанный на центральной роли ООН и уважении международного права, ведь он привык жить в неоколониальной парадигме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье в журнале "Россия в глобальной политике".
"ООНоцентричный порядок называется порядком, основанным на международном, подлинно универсальном, праве, и считается, что каждое государство будет это право соблюдать. У России, как у большинства членов мирового сообщества, с этим никогда не было проблем, но Западу, не излечившемуся от синдрома исключительности, привыкшему действовать в неоколониальной парадигме, то есть жить за счет других, формат межгосударственного взаимодействия, основанный на уважении международного права, был изначально не по нутру", - написал Лавров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Геополитические итоги 2024 года
30 декабря 2024, 11:30
Он напомнил слова бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о том, что "Ялта не была хорошим решением для США, на него не нужно было соглашаться".
"Это признание многое объясняет в поведении Америки на международной арене. Ведь, по Нуланд, Вашингтон был чуть ли не вынужден, скрепя сердце, согласиться на послевоенный миропорядок в 1945 году, и уже тогда он воспринимался американскими элитами как обуза. Именно это ощущение породило последующую линию Запада на пересмотр Ялтинско-Потсдамского мира. Такой процесс начался с печально знаменитой Фултонской речи Уинстон Черчилля 1946 года, фактически объявившего Советскому Союзу "холодную войну". Воспринимая Ялтинско-Потсдамские договоренности как тактическую уступку, США и их союзники впоследствии никогда не следовали фундаментальному принципу Устава ООН о суверенном равенстве государств", - подчеркнул Лавров.
По его словам, Западу выпал шанс исправиться, когда распался СССР вместе с социалистическим блоком. "Но эгоистические инстинкты взяли верх. Опьяненный "победой в холодной войне", президент США Джордж Буш-старший провозгласил 11 сентября 1990 года в речи перед обеими палатами Конгресса наступление нового мирового порядка, который в понимании американских стратегов означал полное доминирование США на международной арене, "окно безраздельных возможностей" для Вашингтона действовать в одностороннем порядке без оглядки на правовые ограничители, встроенные в Устав ООН", - отметил глава российского МИД.
И.Сталин, Ф.Рузвельт и У.Черчилль на Крымской конференции в Ялте - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
"Пришлось бы признать". Что Черчилль боялся сказать Сталину
Вчера, 08:00
Лавров подчеркнул, что фундаментом Ялтинско-Потсдамской системы стал принцип суверенного равенства государств независимо от размера территории, количества населения, военной мощи или других критериев.
"Ялтинско-Потсдамский порядок, при всех его сильных и слабых сторонах, о которых до сих пор спорят ученые, на протяжении восьми десятилетий создает нормативно-правовую рамку функционирования международной системы. Мироустройство, в центре которого находится ООН, выполняет свою главную роль – страхует всех от новой мировой войны. Трудно не согласиться с экспертным мнением, что "ООН не привела нас к раю, но спасла от ада", - пояснил министр иностранных дел РФ.
Он отметил, что право вето в Совбезе ООН "служит прочным заслоном на пути принятия несбалансированных решений, создает пространство для поиска компромиссов на основе баланса интересов".
"Выступая в качестве политического "ядра" Ялтинско-Потсдамской системы, ООН – единственная в своем роде универсальная площадка для выработки коллективных ответов на общие вызовы – будь то в сфере поддержания международного мира и безопасности или содействия социально-экономическому развитию... Как верно пишут российские ученые, любой международный институт – это, прежде всего, "способ ограничивать природный эгоизм государств". Не исключение в этом смысле и ООН с ее комплексным сводом правил в виде Устава, согласованного и принятого консенсусом", - заявил Лавров.
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Кремле ответили на обвинения о нарушении Россией устава ООН
25 сентября 2024, 11:59
 
СШАРоссияСергей ЛавровВиктория НуландУинстон ЧерчилльООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала