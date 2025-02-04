https://ria.ru/20250204/zapad-1997229309.html

Запад привык жить в неоколониальной парадигме, заявил Лавров

Запад привык жить в неоколониальной парадигме, заявил Лавров - РИА Новости, 04.02.2025

Запад привык жить в неоколониальной парадигме, заявил Лавров

Западу никогда не нравился порядок, основанный на центральной роли ООН и уважении международного права, ведь он привык жить в неоколониальной парадигме, заявил... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T08:29:00+03:00

2025-02-04T08:29:00+03:00

2025-02-04T08:29:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Западу никогда не нравился порядок, основанный на центральной роли ООН и уважении международного права, ведь он привык жить в неоколониальной парадигме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье в журнале "Россия в глобальной политике". "ООНоцентричный порядок называется порядком, основанным на международном, подлинно универсальном, праве, и считается, что каждое государство будет это право соблюдать. У России, как у большинства членов мирового сообщества, с этим никогда не было проблем, но Западу, не излечившемуся от синдрома исключительности, привыкшему действовать в неоколониальной парадигме, то есть жить за счет других, формат межгосударственного взаимодействия, основанный на уважении международного права, был изначально не по нутру", - написал Лавров. Он напомнил слова бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о том, что "Ялта не была хорошим решением для США, на него не нужно было соглашаться". "Это признание многое объясняет в поведении Америки на международной арене. Ведь, по Нуланд, Вашингтон был чуть ли не вынужден, скрепя сердце, согласиться на послевоенный миропорядок в 1945 году, и уже тогда он воспринимался американскими элитами как обуза. Именно это ощущение породило последующую линию Запада на пересмотр Ялтинско-Потсдамского мира. Такой процесс начался с печально знаменитой Фултонской речи Уинстон Черчилля 1946 года, фактически объявившего Советскому Союзу "холодную войну". Воспринимая Ялтинско-Потсдамские договоренности как тактическую уступку, США и их союзники впоследствии никогда не следовали фундаментальному принципу Устава ООН о суверенном равенстве государств", - подчеркнул Лавров. По его словам, Западу выпал шанс исправиться, когда распался СССР вместе с социалистическим блоком. "Но эгоистические инстинкты взяли верх. Опьяненный "победой в холодной войне", президент США Джордж Буш-старший провозгласил 11 сентября 1990 года в речи перед обеими палатами Конгресса наступление нового мирового порядка, который в понимании американских стратегов означал полное доминирование США на международной арене, "окно безраздельных возможностей" для Вашингтона действовать в одностороннем порядке без оглядки на правовые ограничители, встроенные в Устав ООН", - отметил глава российского МИД. Лавров подчеркнул, что фундаментом Ялтинско-Потсдамской системы стал принцип суверенного равенства государств независимо от размера территории, количества населения, военной мощи или других критериев. "Ялтинско-Потсдамский порядок, при всех его сильных и слабых сторонах, о которых до сих пор спорят ученые, на протяжении восьми десятилетий создает нормативно-правовую рамку функционирования международной системы. Мироустройство, в центре которого находится ООН, выполняет свою главную роль – страхует всех от новой мировой войны. Трудно не согласиться с экспертным мнением, что "ООН не привела нас к раю, но спасла от ада", - пояснил министр иностранных дел РФ. Он отметил, что право вето в Совбезе ООН "служит прочным заслоном на пути принятия несбалансированных решений, создает пространство для поиска компромиссов на основе баланса интересов". "Выступая в качестве политического "ядра" Ялтинско-Потсдамской системы, ООН – единственная в своем роде универсальная площадка для выработки коллективных ответов на общие вызовы – будь то в сфере поддержания международного мира и безопасности или содействия социально-экономическому развитию... Как верно пишут российские ученые, любой международный институт – это, прежде всего, "способ ограничивать природный эгоизм государств". Не исключение в этом смысле и ООН с ее комплексным сводом правил в виде Устава, согласованного и принятого консенсусом", - заявил Лавров.

https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html

https://ria.ru/20250204/konferentsiya-1997155957.html

https://ria.ru/20240925/peskov-1974569101.html

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Ольга Фомченкова

сша, россия, сергей лавров, виктория нуланд, уинстон черчилль, оон, в мире