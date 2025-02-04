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Замкомандира роты рассказал, как спас шестерых российских военных - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:14 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/zamkomandir-1997222066.html
Замкомандира роты рассказал, как спас шестерых российских военных
Замкомандира роты рассказал, как спас шестерых российских военных - РИА Новости, 04.02.2025
Замкомандира роты рассказал, как спас шестерых российских военных
Заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным "Гусар" на видео от Минобороны РФ рассказал, как за одну ночь спас шестерых раненых... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T06:14:00+03:00
2025-02-04T06:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным "Гусар" на видео от Минобороны РФ рассказал, как за одну ночь спас шестерых раненых российских военных во время боев за Терны и изорвал половину своей куртки на жгуты. "Гусар" ранее занимал должность командира штурмовой группы, участвовал в боевых действиях в населенном пункте Терны в ДНР. "Я лично вытащил шестерых за одну ночь, оказал им первую медицинскую помощь. После первой ночи у меня от куртки осталась половина. К сожалению, там не хватало жгутов, я рвал с себя и перебинтовывал", - сказал "Гусар". В министерстве уточнили, что за свои действия в бою он был награжден государственными наградами – медалями "За отвагу" и Суворова, также ему присвоено офицерское звание "лейтенант".
https://ria.ru/20241109/boets-1982809616.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Замкомандира роты рассказал, как спас шестерых российских военных

Лейтенант с позывным Гусар спас шестерых раненых, изорвав куртку на жгуты

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным "Гусар" на видео от Минобороны РФ рассказал, как за одну ночь спас шестерых раненых российских военных во время боев за Терны и изорвал половину своей куртки на жгуты.
"Гусар" ранее занимал должность командира штурмовой группы, участвовал в боевых действиях в населенном пункте Терны в ДНР.
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"Я лично вытащил шестерых за одну ночь, оказал им первую медицинскую помощь. После первой ночи у меня от куртки осталась половина. К сожалению, там не хватало жгутов, я рвал с себя и перебинтовывал", - сказал "Гусар".
В министерстве уточнили, что за свои действия в бою он был награжден государственными наградами – медалями "За отвагу" и Суворова, также ему присвоено офицерское звание "лейтенант".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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