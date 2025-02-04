https://ria.ru/20250204/zamkomandir-1997222066.html

Замкомандира роты рассказал, как спас шестерых российских военных

Замкомандира роты рассказал, как спас шестерых российских военных - РИА Новости, 04.02.2025

Замкомандира роты рассказал, как спас шестерых российских военных

Заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным "Гусар" на видео от Минобороны РФ рассказал, как за одну ночь спас шестерых раненых... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T06:14:00+03:00

2025-02-04T06:14:00+03:00

2025-02-04T06:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным "Гусар" на видео от Минобороны РФ рассказал, как за одну ночь спас шестерых раненых российских военных во время боев за Терны и изорвал половину своей куртки на жгуты. "Гусар" ранее занимал должность командира штурмовой группы, участвовал в боевых действиях в населенном пункте Терны в ДНР. "Я лично вытащил шестерых за одну ночь, оказал им первую медицинскую помощь. После первой ночи у меня от куртки осталась половина. К сожалению, там не хватало жгутов, я рвал с себя и перебинтовывал", - сказал "Гусар". В министерстве уточнили, что за свои действия в бою он был награжден государственными наградами – медалями "За отвагу" и Суворова, также ему присвоено офицерское звание "лейтенант".

https://ria.ru/20241109/boets-1982809616.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность