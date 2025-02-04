https://ria.ru/20250204/zamkomandir-1997222066.html
Замкомандира роты рассказал, как спас шестерых российских военных
Замкомандира роты рассказал, как спас шестерых российских военных - РИА Новости, 04.02.2025
Замкомандира роты рассказал, как спас шестерых российских военных
Заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным "Гусар" на видео от Минобороны РФ рассказал, как за одну ночь спас шестерых раненых... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T06:14:00+03:00
2025-02-04T06:14:00+03:00
2025-02-04T06:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996045777_0:7:3071:1734_1920x0_80_0_0_66f80555a7eed7f8ffc5e96e6eb75a60.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным "Гусар" на видео от Минобороны РФ рассказал, как за одну ночь спас шестерых раненых российских военных во время боев за Терны и изорвал половину своей куртки на жгуты. "Гусар" ранее занимал должность командира штурмовой группы, участвовал в боевых действиях в населенном пункте Терны в ДНР. "Я лично вытащил шестерых за одну ночь, оказал им первую медицинскую помощь. После первой ночи у меня от куртки осталась половина. К сожалению, там не хватало жгутов, я рвал с себя и перебинтовывал", - сказал "Гусар". В министерстве уточнили, что за свои действия в бою он был награжден государственными наградами – медалями "За отвагу" и Суворова, также ему присвоено офицерское звание "лейтенант".
https://ria.ru/20241109/boets-1982809616.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996045777_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_acc18686e166554cca7251cc7aa9792f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Замкомандира роты рассказал, как спас шестерых российских военных
Лейтенант с позывным Гусар спас шестерых раненых, изорвав куртку на жгуты