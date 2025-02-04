https://ria.ru/20250204/zakharova-1997392740.html
Россия призвала Литву решить вопрос с выплатой пенсий военным пенсионерам
Россия призвала Литву решить вопрос с выплатой пенсий военным пенсионерам - РИА Новости, 04.02.2025
Россия призвала Литву решить вопрос с выплатой пенсий военным пенсионерам
Москва призывает Вильнюс в кратчайшие сроки урегулировать вопрос с разблокировкой денежных средств из российских банков, предназначенных для военных... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T21:02:00+03:00
2025-02-04T21:02:00+03:00
2025-02-04T21:02:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москва призывает Вильнюс в кратчайшие сроки урегулировать вопрос с разблокировкой денежных средств из российских банков, предназначенных для военных пенсионеров, постоянно проживающих в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Призываем Вильнюс в кратчайшие сроки урегулировать этот острейший гуманитарный вопрос в правовом поле. Рассчитываем, что все страны Прибалтики ответственно подойдут к своим обязательствам в рамках имеющихся у них с Россией международных соглашений и не будут создавать препятствий в вопросе выплаты военных пенсий", - подчеркнула она. Москва выполняет все свои обязательства в рамках двустороннего межправительственного соглашения 1993 года о порядке предоставления социальных гарантий военным пенсионерам РФ, постоянно проживающим в Литве, отметила официальный представитель российского МИД. "Деньги переводятся из российских банков своевременно, но не доходят до адресатов не по нашей вине. Неоднократно обращались в МИД Литвы с просьбой разблокировать денежные средства для пенсионеров, направляли ноты соответствующего содержания. Литовские власти самоустранились от проблемы и ее не решили", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского дипведомства. Как сообщалось ранее, в декабре 2024 года Вильнюс заблокировал банковские переводы из России для выплат пенсий проживающим в стране военным пенсионерам. Большая часть из них – граждане Литвы.
https://ria.ru/20250110/litva-1993096413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, литва, вильнюс, мария захарова
В мире, Россия, Литва, Вильнюс, Мария Захарова
Россия призвала Литву решить вопрос с выплатой пенсий военным пенсионерам
Захарова: Россия призывает Литву решить вопрос с выплатами военным пенсионерам