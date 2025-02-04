https://ria.ru/20250204/yadernoe-1997142905.html

"Они ее все-таки взорвут". США готовятся провести запрещенные испытания

"Они ее все-таки взорвут". США готовятся провести запрещенные испытания - РИА Новости, 04.02.2025

"Они ее все-таки взорвут". США готовятся провести запрещенные испытания

Одной из своих главных целей на посту президента Дональд Трамп назвал модернизацию американской ядерной триады. Помимо создания новых носителей, Пентагон... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T08:00:00+03:00

2025-02-04T08:00:00+03:00

2025-02-04T08:05:00+03:00

безопасность

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министерство обороны сша

cygnus

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Одной из своих главных целей на посту президента Дональд Трамп назвал модернизацию американской ядерной триады. Помимо создания новых носителей, Пентагон займется усовершенствованием их боевой части. Уже этой весной, как сообщила на днях вещательная компания NPR, в пустыне Невада в рамках проекта Cygnus проведут первые за много лет ядерные испытания, призванные улучшить имеющиеся у Вашингтона стратегические средства поражения. Об этой программе — в материале РИА Новости."Небольшое количество"В NPR утверждают, что в течение прошлого года на площадке, где тестировали все американские спецбоеприпасы, быстрыми темпами строили два испытательных центра для подземных ядерных взрывов.Сейчас на полигоне работает строительная и буровая техника. Подобные испытания не проводили уже много лет, поэтому инфраструктуру нужно готовить заново. Сообщается, что Пентагон собирается подорвать "небольшое количество" плутония.На секретном объекте побывал репортер NPR. Это глубоко под землей, коридоры и помещения высечены в дне древнего высохшего озера. В округе — запечатанные шахты подземных ядерных взрывов времен холодной войны. Официальное название полигона: "Основная подземная лаборатория субкритических экспериментов". Декларируемая задача — изучение "старения" радиоактивного нуклида плутония-239.Американское ядерное оружие основано на плутонии. Большую его часть изготовили десятилетия назад. По словам ученого из Национальной лаборатории Лоуренса Ивана Отеро, самым старым образцам — около 80 лет. Плутоний распадается, выделяя атомы гелия. Эти атомы могут образовывать пузырьки и повреждать его структуру. Предстоит оценить влияние гелия на основное вещество.Сократить отставаниеВ лаборатории есть все необходимое и для полноценных ядерных испытаний. Кроме того, бурильные работы наводят на мысль о шахте для подрыва. В репортаже NPR не говорится, какие именно испытания состоятся весной. Неизвестно, будет ли ядерная реакция субкритической, то есть, по сути, имитацией. Или же американцы "жахнут" по-взрослому.Так или иначе, тестовый подрыв совершенно определенно станет демонстрацией силы. В мире, где Россия применяет "Орешник" по военным объектам противника, Северная Корея регулярно запускает баллистические ракеты, а Китай принимает на вооружение гиперзвуковые ударные комплексы, США начинают выглядеть бедным родственником. Их ядерная триада создавалась в годы холодной войны и во многом устарела как морально, так и физически.Сроки строительства стратегических АПЛ нового поколения Columbia и межконтинентальных баллистических ракет Sentinel сдвигаются вправо из-за бюджетных ограничений. Дальние бомбардировщики Raider будут поступать в войска в год по чайной ложке. Однако новый президент начинает свой срок во главе США с демонстративной игры мускулами.Официальный запретДоговор, запретивший ядерные испытания в атмосфере, космическом пространстве и под водой, вступил в силу 10 октября 1963-го. Тем не менее Китай и Франция продолжали наземные взрывы до 1980 и 1974 годов соответственно. А США и СССР ушли "вниз". Это была эпоха подземных испытаний.Считалось, что такие — безопаснее для окружающей среды. Подземный взрыв по ряду аспектов схож с воздушным, но последствия детонации несравнимо слабее: ударная волна распространяется в очень небольшом районе, целиком ограниченном котловой полостью. Далее она переходит в волну сжатия, или сейсмовзрывную, которая и служит основным поражающим фактором, исключительно действенным при уничтожении углубленных защитных сооружений.СССР с 1964 по 1990 год провел почти 500 подземных взрывов в штольнях и скважинах. В основном на Семипалатинском полигоне и на Новой Земле. Не только в военных целях. Разрушительную силу оружия массового поражения пытались направить и в мирное русло — для интенсификации добычи нефти, газа, металлов, изменения границ водоемов и многого другого. В надземных и подводных испытаниях необходимости уже не было: с точной симуляцией подрывов сегодня прекрасно справляются компьютерные программы. А боеголовки, стоящие сейчас на вооружении, ресурс выработают еще очень нескоро.Юридически полный запрет на ядерные испытания вступил в силу 10 сентября 1996-го. К настоящему моменту договор не подписали только Индия, Пакистан и КНДР. Северная Корея — последнее государство, решившееся на испытания. Третьего сентября 2017 года на полигоне Пунгери подорвали термоядерный заряд. По оценкам западных специалистов, мощность взрыва составила от 60 до 300 килотонн.Это вызвало крайне негативную реакцию международного сообщества. Но, как и в годы холодной войны, ядерный взрыв помог усадить стороны за стол переговоров. В результате 20 апреля 2018-го руководитель КНДР Ким Чен Ын объявил о заморозке программы ядерных и ракетных испытаний.

https://ria.ru/20250201/rakety-1996740753.html

https://ria.ru/20241005/ryabkov-1976485960.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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