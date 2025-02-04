https://ria.ru/20250204/vzryv-1997269709.html

Жильцов ЖК "Алые паруса" известили о продолжении следствия в здании

Жильцов ЖК "Алые паруса" известили о продолжении следствия в здании - РИА Новости, 04.02.2025

Жильцов ЖК "Алые паруса" известили о продолжении следствия в здании

Управляющая компания известила жильцов ЖК "Алые паруса" в Москве, где накануне в результате взрыва погиб основатель добровольческого батальона в ДНР "Арбат"... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:42:00+03:00

2025-02-04T11:42:00+03:00

2025-02-04T11:42:00+03:00

происшествия

россия

донецкая народная республика

армен саркисян (днр)

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в жк "алые паруса" в москве

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Управляющая компания известила жильцов ЖК "Алые паруса" в Москве, где накануне в результате взрыва погиб основатель добровольческого батальона в ДНР "Арбат" Армен Саркисян, о продолжении следственных действий в здании, из-за чего доступ в главный холл закрыт, передает корреспондент РИА Новости. У входа в холл размещено соответствующее объявление. "На территории главного входного холла… продолжаются оперативно-следственные действия компетентных органов РФ, до завершения которых доступ на главный вход и подземный паркинг будет закрыт", - говорится в нем. Жильцам рекомендовано пользоваться другими входами в ЖК и лестницами. О снятии ограничений обещано сообщить дополнительно. Кроме того, временно приостановила свою работу ближайшая к подъезду кофейня. Ее сотрудники рассказали, что о времени возобновления работы неизвестно. Круглосуточный супермаркет, расположенный рядом, продолжает функционировать. По словам одного из сотрудников магазина, после взрыва они начали работать лишь к вечеру понедельника. Будут ли ограничения сегодня, неизвестно, отметили в магазине. Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20250204/vzryv-1997245726.html

https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997120873.html

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происшествия, россия, донецкая народная республика, армен саркисян (днр), следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве