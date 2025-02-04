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В ЖК "Алые паруса" закрыли подъезд - РИА Новости, 04.02.2025
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09:24 04.02.2025 (обновлено: 09:28 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/vzryv-1997236822.html
В ЖК "Алые паруса" закрыли подъезд
В ЖК "Алые паруса" закрыли подъезд - РИА Новости, 04.02.2025
В ЖК "Алые паруса" закрыли подъезд
Подъезд дома в жилом комплексе "Алые паруса", где накануне произошел взрыв, закрыт, лифты не работают, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:24:00+03:00
2025-02-04T09:28:00+03:00
происшествия
жилье
россия
донецкая народная республика
армен саркисян (днр)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Подъезд дома в жилом комплексе "Алые паруса", где накануне произошел взрыв, закрыт, лифты не работают, передает корреспондент РИА Новости. Жителей просят пользоваться другими подъездами и лестницей. "Там заходите и по лестнице поднимаетесь на свой этаж. Лифты не работают", - сказал охранник дома. Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20250203/vzryv-1997181937.html
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происшествия, жилье, россия, донецкая народная республика, армен саркисян (днр), следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве
Происшествия, Жилье, Россия, Донецкая Народная Республика, Армен Саркисян (ДНР), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
В ЖК "Алые паруса" закрыли подъезд

В ЖК в Москве, где накануне произошел взрыв, закрыли подъезд

© РИА НовостиПодъезд дома в жилом комплексе "Алые паруса"
Подъезд дома в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости
Подъезд дома в жилом комплексе "Алые паруса"
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Подъезд дома в жилом комплексе "Алые паруса", где накануне произошел взрыв, закрыт, лифты не работают, передает корреспондент РИА Новости.
Жителей просят пользоваться другими подъездами и лестницей.
Жилой комплекс Алые паруса на северо-западе Москвы, где произошел взрыв неустановленного устройства - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В подъезде ЖК "Алые паруса" начались ремонтные работы
3 февраля, 19:56
"Там заходите и по лестнице поднимаетесь на свой этаж. Лифты не работают", - сказал охранник дома.
Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.
Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
Житель ЖК Алые паруса о погибшем при взрыве Армене Саркисяне - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Соседи рассказали о погибшем при взрыве в ЖК "Алые паруса" Саркисяне
3 февраля, 15:57
 
ПроисшествияЖильеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАрмен Саркисян (ДНР)Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
 
 
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