https://ria.ru/20250204/vzryv-1997236822.html

В ЖК "Алые паруса" закрыли подъезд

В ЖК "Алые паруса" закрыли подъезд - РИА Новости, 04.02.2025

В ЖК "Алые паруса" закрыли подъезд

Подъезд дома в жилом комплексе "Алые паруса", где накануне произошел взрыв, закрыт, лифты не работают, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:24:00+03:00

2025-02-04T09:24:00+03:00

2025-02-04T09:28:00+03:00

происшествия

жилье

россия

донецкая народная республика

армен саркисян (днр)

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в жк "алые паруса" в москве

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Подъезд дома в жилом комплексе "Алые паруса", где накануне произошел взрыв, закрыт, лифты не работают, передает корреспондент РИА Новости. Жителей просят пользоваться другими подъездами и лестницей. "Там заходите и по лестнице поднимаетесь на свой этаж. Лифты не работают", - сказал охранник дома. Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20250203/vzryv-1997181937.html

https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997120873.html

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происшествия, жилье, россия, донецкая народная республика, армен саркисян (днр), следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве