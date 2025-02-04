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В ЖК "Алые паруса" закрыли подъезд
В ЖК "Алые паруса" закрыли подъезд - РИА Новости, 04.02.2025
В ЖК "Алые паруса" закрыли подъезд
Подъезд дома в жилом комплексе "Алые паруса", где накануне произошел взрыв, закрыт, лифты не работают, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:24:00+03:00
2025-02-04T09:24:00+03:00
2025-02-04T09:28:00+03:00
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жилье
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донецкая народная республика
армен саркисян (днр)
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Подъезд дома в жилом комплексе "Алые паруса", где накануне произошел взрыв, закрыт, лифты не работают, передает корреспондент РИА Новости. Жителей просят пользоваться другими подъездами и лестницей. "Там заходите и по лестнице поднимаетесь на свой этаж. Лифты не работают", - сказал охранник дома. Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
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Происшествия, Жилье, Россия, Донецкая Народная Республика, Армен Саркисян (ДНР), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве
В ЖК "Алые паруса" закрыли подъезд
В ЖК в Москве, где накануне произошел взрыв, закрыли подъезд