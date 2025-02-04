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Правительство России признало дипломы 14 зарубежных вузов - РИА Новости, 04.02.2025
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02:02 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/vuz-1997209864.html
Правительство России признало дипломы 14 зарубежных вузов
Правительство России признало дипломы 14 зарубежных вузов - РИА Новости, 04.02.2025
Правительство России признало дипломы 14 зарубежных вузов
Правительство России внесло изменения в перечень иностранных учебных заведений, дипломы которых признаются в России, расширив этот список еще 14 зарубежными... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T02:02:00+03:00
2025-02-04T02:02:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Правительство России внесло изменения в перечень иностранных учебных заведений, дипломы которых признаются в России, расширив этот список еще 14 зарубежными университетами, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.В их число вошли 14 высших учебных заведений из Австралии, Австрии, Великобритании, ФРГ (два учреждения), Египта, Ирана, Италии, Люксембурга, Малайзии, ОАЭ, Португалии, США и Чехии. Теперь в перечне числятся 384 иностранных вуза.По российскому законодательству, иностранные граждане, которые хотят продолжить учебу или устроиться на работу в России, должны пройти длительную процедуру признания документов об образовании или об ученых степенях. Исключение составляют выпускники вузов из тех государств, с которыми действуют двусторонние соглашения, а также выпускники научных и образовательных организаций из особого списка.
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в мире, россия, образование
В мире, Россия, Образование
Правительство России признало дипломы 14 зарубежных вузов

Правительство России признало дипломы 14 вузов из 13 стран, включая США и ОАЭ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Правительство России внесло изменения в перечень иностранных учебных заведений, дипломы которых признаются в России, расширив этот список еще 14 зарубежными университетами, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
В их число вошли 14 высших учебных заведений из Австралии, Австрии, Великобритании, ФРГ (два учреждения), Египта, Ирана, Италии, Люксембурга, Малайзии, ОАЭ, Португалии, США и Чехии. Теперь в перечне числятся 384 иностранных вуза.
По российскому законодательству, иностранные граждане, которые хотят продолжить учебу или устроиться на работу в России, должны пройти длительную процедуру признания документов об образовании или об ученых степенях. Исключение составляют выпускники вузов из тех государств, с которыми действуют двусторонние соглашения, а также выпускники научных и образовательных организаций из особого списка.
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