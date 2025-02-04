https://ria.ru/20250204/vto-1997233592.html

Китай подал жалобу на налоговые меры США в ВТО

Китай подал жалобу на налоговые меры США в ВТО - РИА Новости, 04.02.2025

Китай подал жалобу на налоговые меры США в ВТО

Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщило министерство коммерции КНР. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:07:00+03:00

2025-02-04T09:07:00+03:00

2025-02-04T09:57:00+03:00

экономика

китай

сша

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Китай подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщило министерство коммерции КНР. "США 1 февраля объявили о введении 10%-ной пошлины на товары из Китая. В ответ Китай с целью защиты своих законных прав и интересов подал жалобу на налоговые меры США в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации", - говорится в заявлении ведомства.В ведомстве также отметили, что одностороннее введение пошлин Вашингтоном - "типичное проявление унилатерализма и торгового протекционизма"."Действия США наносят серьезный ущерб многосторонней торговой системе, основанной на правилах, подрывают основу торгово-экономического сотрудничества между Китаем и США, а также дестабилизируют глобальные производственные цепочки и цепочки поставок", - говорится в заявлении.В ведомстве добавили, что "Китай призывает США немедленно исправить свои ошибочные действия".

https://ria.ru/20250204/poshlina-1997228892.html

https://ria.ru/20250203/ssha-1997077074.html

китай

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, сша, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады