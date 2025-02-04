https://ria.ru/20250204/vsu-1997274750.html

Около 50 тысяч военных ВСУ переведут в сухопутные войска

Около 50 тысяч военных ВСУ переведут в сухопутные войска - РИА Новости, 04.02.2025

Около 50 тысяч военных ВСУ переведут в сухопутные войска

Около 50 тысяч военных из всех родов войск на Украине намерены перевести в сухопутные войска для пополнения боевых бригад и проведения ротаций, сообщило издание РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:25:00+03:00

2025-02-04T12:25:00+03:00

2025-02-04T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Около 50 тысяч военных из всех родов войск на Украине намерены перевести в сухопутные войска для пополнения боевых бригад и проведения ротаций, сообщило издание "Украинская правда". "Согласно приказу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского от 11 января, около 50 тысяч военнослужащих всех родов и видов войск будут переведены в сухопутные войска - для пополнения боевых бригад с целью начала процесса ротаций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По его информации, это около 20% от всех украинских военных, находящихся на фронте. Цель этого провести ротации. "Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций", - приводит "Украинская правда" слова своего источника в генштабе ВСУ. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко 17 января заявил, что около двух тысяч военных ВСУ переведут с тыловых должностей в воздушных силах на боевые. Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая сообщала, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВСУ в пехотные подразделения. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также отмечал, что военное руководство пытается перебросить в пехоту специалистов из ПВО, выявляющих воздушные цели, или тех, кто обучает этому. В октябре генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250204/vsu-1997242153.html

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в мире, украина, россия, александр сырский, алексей гончаренко, сергей кривонос, вооруженные силы украины, верховная рада украины