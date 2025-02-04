Рейтинг@Mail.ru
Около 50 тысяч военных ВСУ переведут в сухопутные войска - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/vsu-1997274750.html
Около 50 тысяч военных ВСУ переведут в сухопутные войска
Около 50 тысяч военных ВСУ переведут в сухопутные войска - РИА Новости, 04.02.2025
Около 50 тысяч военных ВСУ переведут в сухопутные войска
Около 50 тысяч военных из всех родов войск на Украине намерены перевести в сухопутные войска для пополнения боевых бригад и проведения ротаций, сообщило издание РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:25:00+03:00
2025-02-04T12:25:00+03:00
в мире
украина
россия
александр сырский
алексей гончаренко
сергей кривонос
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987970139_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_d3567653e8d637d0c75ce9445f310bd9.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Около 50 тысяч военных из всех родов войск на Украине намерены перевести в сухопутные войска для пополнения боевых бригад и проведения ротаций, сообщило издание "Украинская правда". "Согласно приказу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского от 11 января, около 50 тысяч военнослужащих всех родов и видов войск будут переведены в сухопутные войска - для пополнения боевых бригад с целью начала процесса ротаций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По его информации, это около 20% от всех украинских военных, находящихся на фронте. Цель этого провести ротации. "Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций", - приводит "Украинская правда" слова своего источника в генштабе ВСУ. Депутат Верховной рады Руслан Горбенко 17 января заявил, что около двух тысяч военных ВСУ переведут с тыловых должностей в воздушных силах на боевые. Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая сообщала, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВСУ в пехотные подразделения. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также отмечал, что военное руководство пытается перебросить в пехоту специалистов из ПВО, выявляющих воздушные цели, или тех, кто обучает этому. В октябре генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250204/vsu-1997242153.html
https://ria.ru/20250118/vsu-1994386230.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987970139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ac38b740c02c1681e0a059c310b9cf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, александр сырский, алексей гончаренко, сергей кривонос, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Александр Сырский, Алексей Гончаренко, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Около 50 тысяч военных ВСУ переведут в сухопутные войска

Около 50 тысяч военных из всех родов ВСУ переведут в сухопутные войска

© Getty Images / Anadolu / Diego Herrera CarcedoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Diego Herrera Carcedo
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Около 50 тысяч военных из всех родов войск на Украине намерены перевести в сухопутные войска для пополнения боевых бригад и проведения ротаций, сообщило издание "Украинская правда".
"Согласно приказу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского от 11 января, около 50 тысяч военнослужащих всех родов и видов войск будут переведены в сухопутные войска - для пополнения боевых бригад с целью начала процесса ротаций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Украинский генерал рассказал, почему ВСУ не могут остановить ВС России
Вчера, 09:52
По его информации, это около 20% от всех украинских военных, находящихся на фронте. Цель этого провести ротации.
"Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций", - приводит "Украинская правда" слова своего источника в генштабе ВСУ.
Депутат Верховной рады Руслан Горбенко 17 января заявил, что около двух тысяч военных ВСУ переведут с тыловых должностей в воздушных силах на боевые. Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая сообщала, что генштаб ВСУ для удержания фронта массово переводит техников и механиков воздушных сил ВСУ в пехотные подразделения. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также отмечал, что военное руководство пытается перебросить в пехоту специалистов из ПВО, выявляющих воздушные цели, или тех, кто обучает этому.
В октябре генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Не могу понять". На Украине пожаловались на серьезную проблему в ВСУ
18 января, 16:55
 
В миреУкраинаРоссияАлександр СырскийАлексей ГончаренкоСергей КривоносВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала