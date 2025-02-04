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Глава командования ВСУ "Юг" Шаповалов заявил об уходе с должности - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 04.02.2025 (обновлено: 11:48 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/vsu-1997271001.html
Глава командования ВСУ "Юг" Шаповалов заявил об уходе с должности
Глава командования ВСУ "Юг" Шаповалов заявил об уходе с должности - РИА Новости, 04.02.2025
Глава командования ВСУ "Юг" Шаповалов заявил об уходе с должности
Командующий оперативным командованием украинских войск "Юг" Геннадий Шаповалов сообщил о своем уходе с должности. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:44:00+03:00
2025-02-04T11:48:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Командующий оперативным командованием украинских войск "Юг" Геннадий Шаповалов сообщил о своем уходе с должности. "Имел честь быть командующим войск оперативного командования "Юг"... Горд тем, что был частью этой крепкой слаженной и мотивированной команды", - написал Шаповалов на странице командования в соцсети Facebook*. По информации украинского телеканала "Общественное", Шаповалов в январе был назначен на новую должность, он будет координировать военную помощь Украине в Висбадене в Германии. Шаповалов возглавлял командование "Юг" с апреля 2014 года. До этого возглавлял управление военного сотрудничества ВСУ, входил в комиссию по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250204/vsu-1997235028.html
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в мире, украина, россия, висбаден, вооруженные силы украины, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Висбаден, Вооруженные силы Украины, Германия
Глава командования ВСУ "Юг" Шаповалов заявил об уходе с должности

Экс-командующий ВСУ Шаповалов будет координировать военную помощь Украине в ФРГ

© Фото : Оперативное командование "Юг" Геннадий Шаповалов
 Геннадий Шаповалов - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Оперативное командование "Юг"
Геннадий Шаповалов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Командующий оперативным командованием украинских войск "Юг" Геннадий Шаповалов сообщил о своем уходе с должности.
«
"Имел честь быть командующим войск оперативного командования "Юг"... Горд тем, что был частью этой крепкой слаженной и мотивированной команды", - написал Шаповалов на странице командования в соцсети Facebook*.
По информации украинского телеканала "Общественное", Шаповалов в январе был назначен на новую должность, он будет координировать военную помощь Украине в Висбадене в Германии.
Шаповалов возглавлял командование "Юг" с апреля 2014 года. До этого возглавлял управление военного сотрудничества ВСУ, входил в комиссию по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.
* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
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