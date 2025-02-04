https://ria.ru/20250204/vsu-1997271001.html

Глава командования ВСУ "Юг" Шаповалов заявил об уходе с должности

Глава командования ВСУ "Юг" Шаповалов заявил об уходе с должности - РИА Новости, 04.02.2025

Глава командования ВСУ "Юг" Шаповалов заявил об уходе с должности

Командующий оперативным командованием украинских войск "Юг" Геннадий Шаповалов сообщил о своем уходе с должности. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:44:00+03:00

2025-02-04T11:44:00+03:00

2025-02-04T11:48:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Командующий оперативным командованием украинских войск "Юг" Геннадий Шаповалов сообщил о своем уходе с должности. "Имел честь быть командующим войск оперативного командования "Юг"... Горд тем, что был частью этой крепкой слаженной и мотивированной команды", - написал Шаповалов на странице командования в соцсети Facebook*. По информации украинского телеканала "Общественное", Шаповалов в январе был назначен на новую должность, он будет координировать военную помощь Украине в Висбадене в Германии. Шаповалов возглавлял командование "Юг" с апреля 2014 года. До этого возглавлял управление военного сотрудничества ВСУ, входил в комиссию по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250204/vsu-1997235028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, висбаден, вооруженные силы украины, германия