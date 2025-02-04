https://ria.ru/20250204/vsu-1997259892.html

При ударе ВСУ по автобусу в Горловке пострадал водитель

При ударе ВСУ по автобусу в Горловке пострадал водитель - РИА Новости, 04.02.2025

При ударе ВСУ по автобусу в Горловке пострадал водитель

Водитель ранен в результате удара украинского беспилотника по автобусу в горловском поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:04:00+03:00

2025-02-04T11:04:00+03:00

2025-02-04T11:25:00+03:00

гольмовский

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997264104_0:308:961:849_1920x0_80_0_0_84db9f033682d2475cb82b6641cd1dd9.jpg

ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Водитель ранен в результате удара украинского беспилотника по автобусу в горловском поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате удара беспилотного летательного аппарата украинских террористов по автобусу в поселке Гольмовский ранен водитель", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее во вторник он сообщал, что ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на маршрутный автобус в Гольмовском. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250204/avtobus-1997249044.html

гольмовский

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гольмовский, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, безопасность