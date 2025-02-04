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При ударе ВСУ по автобусу в Горловке пострадал водитель - РИА Новости, 04.02.2025
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11:04 04.02.2025 (обновлено: 11:25 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/vsu-1997259892.html
При ударе ВСУ по автобусу в Горловке пострадал водитель
При ударе ВСУ по автобусу в Горловке пострадал водитель - РИА Новости, 04.02.2025
При ударе ВСУ по автобусу в Горловке пострадал водитель
Водитель ранен в результате удара украинского беспилотника по автобусу в горловском поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 04.02.2025
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гольмовский
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
безопасность
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Водитель ранен в результате удара украинского беспилотника по автобусу в горловском поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате удара беспилотного летательного аппарата украинских террористов по автобусу в поселке Гольмовский ранен водитель", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее во вторник он сообщал, что ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на маршрутный автобус в Гольмовском. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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гольмовский, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, безопасность
Гольмовский, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Безопасность
При ударе ВСУ по автобусу в Горловке пострадал водитель

Мэр Приходько: при ударе ВСУ по автобусу в Горловке пострадал водитель

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия атаки ВСУ на автобус в поселке Гольмовский в ДНР. 4 февраля 2025
Последствия атаки ВСУ на автобус в поселке Гольмовский в ДНР. 4 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия атаки ВСУ на автобус в поселке Гольмовский в ДНР. 4 февраля 2025
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Водитель ранен в результате удара украинского беспилотника по автобусу в горловском поселке Гольмовский в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"В результате удара беспилотного летательного аппарата украинских террористов по автобусу в поселке Гольмовский ранен водитель", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник он сообщал, что ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на маршрутный автобус в Гольмовском.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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ГольмовскийГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролБезопасность
 
 
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