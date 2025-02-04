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В подполье рассказали об ударе по ВСУ в Сумской области
В подполье рассказали об ударе по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 04.02.2025
В подполье рассказали об ударе по ВСУ в Сумской области
Удары по скоплению военных ВСУ в Сумской области, вероятно, сорвали планировавшееся ими наступление в Курской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:57:00+03:00
2025-02-04T09:57:00+03:00
2025-02-04T09:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
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сергей лебедев
владимир путин
валерий герасимов
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Удары по скоплению военных ВСУ в Сумской области, вероятно, сорвали планировавшееся ими наступление в Курской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "На данный момент "контрнаступ" (в Курской области - ред.), вероятно, отложен до привоза свежих сил. День-два, ориентировочно, есть", - отметил Лебедев, комментируя недавние удары по украинских военных в Сумской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.
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курская область, россия, сумская область, сергей лебедев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Сергей Лебедев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В подполье рассказали об ударе по ВСУ в Сумской области
Лебедев: удары по ВСУ в Сумской области могли сорвать планы по наступлению