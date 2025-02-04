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Украинский генерал рассказал, почему ВСУ не могут остановить ВС России - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:52 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/vsu-1997242153.html
Украинский генерал рассказал, почему ВСУ не могут остановить ВС России
Украинский генерал рассказал, почему ВСУ не могут остановить ВС России - РИА Новости, 04.02.2025
Украинский генерал рассказал, почему ВСУ не могут остановить ВС России
ВСУ не пополняется молодежью, из-за чего украинские войска не способны остановить продвижение сил РФ, считает украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:52:00+03:00
2025-02-04T09:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
игорь романенко
федор вениславский
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ВСУ не пополняется молодежью, из-за чего украинские войска не способны остановить продвижение сил РФ, считает украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. "Молодежь не привлекается. Средний возраст в вооруженных силах за два года увеличился с 42 до 43 лет... Такого рода подходы негативно сказываются на потенциале сил обороны Украины, вооруженных силах Украины… негативно сказывается на состоянии дел в ВСУ, и мы видим последствия этого на фронтах. И мы второй год не можем остановить наступательные продвижения противника", - сказал Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka.Online. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 28 января заявлял, что привлечение добровольцев в возрасте 18-25 лет указывает на нехватку военнослужащих в рядах ВСУ. Главком ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск.
https://ria.ru/20250204/vsu-1997235028.html
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в мире, украина, россия, игорь романенко, федор вениславский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Игорь Романенко, Федор Вениславский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинский генерал рассказал, почему ВСУ не могут остановить ВС России

Генерал Романенко: Киев без привлечения молодежи в ВСУ не может остановить ВС РФ

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ВСУ не пополняется молодежью, из-за чего украинские войска не способны остановить продвижение сил РФ, считает украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.
"Молодежь не привлекается. Средний возраст в вооруженных силах за два года увеличился с 42 до 43 лет... Такого рода подходы негативно сказываются на потенциале сил обороны Украины, вооруженных силах Украины… негативно сказывается на состоянии дел в ВСУ, и мы видим последствия этого на фронтах. И мы второй год не можем остановить наступательные продвижения противника", - сказал Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka.Online.
Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 28 января заявлял, что привлечение добровольцев в возрасте 18-25 лет указывает на нехватку военнослужащих в рядах ВСУ. Главком ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В ВСУ сетуют, что командирами при Сырском стали верные ему люди
Вчера, 09:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияИгорь РоманенкоФедор ВениславскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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