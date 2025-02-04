https://ria.ru/20250204/vsu-1997242153.html
Украинский генерал рассказал, почему ВСУ не могут остановить ВС России
Украинский генерал рассказал, почему ВСУ не могут остановить ВС России - РИА Новости, 04.02.2025
Украинский генерал рассказал, почему ВСУ не могут остановить ВС России
ВСУ не пополняется молодежью, из-за чего украинские войска не способны остановить продвижение сил РФ, считает украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:52:00+03:00
2025-02-04T09:52:00+03:00
2025-02-04T09:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
игорь романенко
федор вениславский
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ВСУ не пополняется молодежью, из-за чего украинские войска не способны остановить продвижение сил РФ, считает украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. "Молодежь не привлекается. Средний возраст в вооруженных силах за два года увеличился с 42 до 43 лет... Такого рода подходы негативно сказываются на потенциале сил обороны Украины, вооруженных силах Украины… негативно сказывается на состоянии дел в ВСУ, и мы видим последствия этого на фронтах. И мы второй год не можем остановить наступательные продвижения противника", - сказал Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka.Online. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 28 января заявлял, что привлечение добровольцев в возрасте 18-25 лет указывает на нехватку военнослужащих в рядах ВСУ. Главком ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск.
https://ria.ru/20250204/vsu-1997235028.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, игорь романенко, федор вениславский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Игорь Романенко, Федор Вениславский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинский генерал рассказал, почему ВСУ не могут остановить ВС России
Генерал Романенко: Киев без привлечения молодежи в ВСУ не может остановить ВС РФ