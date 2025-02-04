https://ria.ru/20250204/vsu-1997242153.html

Украинский генерал рассказал, почему ВСУ не могут остановить ВС России

Украинский генерал рассказал, почему ВСУ не могут остановить ВС России - РИА Новости, 04.02.2025

Украинский генерал рассказал, почему ВСУ не могут остановить ВС России

ВСУ не пополняется молодежью, из-за чего украинские войска не способны остановить продвижение сил РФ, считает украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:52:00+03:00

2025-02-04T09:52:00+03:00

2025-02-04T09:52:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ВСУ не пополняется молодежью, из-за чего украинские войска не способны остановить продвижение сил РФ, считает украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. "Молодежь не привлекается. Средний возраст в вооруженных силах за два года увеличился с 42 до 43 лет... Такого рода подходы негативно сказываются на потенциале сил обороны Украины, вооруженных силах Украины… негативно сказывается на состоянии дел в ВСУ, и мы видим последствия этого на фронтах. И мы второй год не можем остановить наступательные продвижения противника", - сказал Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka.Online. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 28 января заявлял, что привлечение добровольцев в возрасте 18-25 лет указывает на нехватку военнослужащих в рядах ВСУ. Главком ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск.

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в мире, украина, россия, игорь романенко, федор вениславский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины