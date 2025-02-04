https://ria.ru/20250204/vsu-1997231607.html

В Сумской области ударили по объекту, где видели иностранных наемников

В Сумской области ударили по объекту, где видели иностранных наемников - РИА Новости, 04.02.2025

В Сумской области ударили по объекту, где видели иностранных наемников

Удар нанесен по объекту в Сумской области, где ранее были замечены иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T08:52:00+03:00

2025-02-04T08:52:00+03:00

2025-02-04T08:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

сергей лебедев

безопасность

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Удар нанесен по объекту в Сумской области, где ранее были замечены иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилетело в Конотопский район", - сказал Лебедев. Он добавил, что в районе объекта, по которому пришелся удар, ранее замечали иностранных наемников.

https://ria.ru/20250202/spetsoperatsiya-1996918674.html

сумская область

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2025

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сумская область, сергей лебедев, безопасность