https://ria.ru/20250204/vsu-1997231607.html
В Сумской области ударили по объекту, где видели иностранных наемников
В Сумской области ударили по объекту, где видели иностранных наемников - РИА Новости, 04.02.2025
В Сумской области ударили по объекту, где видели иностранных наемников
Удар нанесен по объекту в Сумской области, где ранее были замечены иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:52:00+03:00
2025-02-04T08:52:00+03:00
2025-02-04T08:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996962532_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9dc97310b6e94b27087b8f0d8c47e675.jpg
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Удар нанесен по объекту в Сумской области, где ранее были замечены иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилетело в Конотопский район", - сказал Лебедев. Он добавил, что в районе объекта, по которому пришелся удар, ранее замечали иностранных наемников.
https://ria.ru/20250202/spetsoperatsiya-1996918674.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996962532_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_3e912298f5ef0d6a90f3b15419f2a05c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Безопасность
В Сумской области ударили по объекту, где видели иностранных наемников
Лебедев: в Сумской области ударили по объекту, где видели иностранных наемников