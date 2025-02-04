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В Сумской области ударили по объекту, где видели иностранных наемников - РИА Новости, 04.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 04.02.2025 (обновлено: 08:53 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/vsu-1997231607.html
В Сумской области ударили по объекту, где видели иностранных наемников
В Сумской области ударили по объекту, где видели иностранных наемников - РИА Новости, 04.02.2025
В Сумской области ударили по объекту, где видели иностранных наемников
Удар нанесен по объекту в Сумской области, где ранее были замечены иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:52:00+03:00
2025-02-04T08:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Удар нанесен по объекту в Сумской области, где ранее были замечены иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилетело в Конотопский район", - сказал Лебедев. Он добавил, что в районе объекта, по которому пришелся удар, ранее замечали иностранных наемников.
https://ria.ru/20250202/spetsoperatsiya-1996918674.html
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сумская область, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Безопасность
В Сумской области ударили по объекту, где видели иностранных наемников

Лебедев: в Сумской области ударили по объекту, где видели иностранных наемников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета 122-мм миномета ВС РФ
Работа расчета 122-мм миномета ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета 122-мм миномета ВС РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Удар нанесен по объекту в Сумской области, где ранее были замечены иностранные наемники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилетело в Конотопский район", - сказал Лебедев.
Он добавил, что в районе объекта, по которому пришелся удар, ранее замечали иностранных наемников.
Последствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Спецоперация, 2 февраля: ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже
2 февраля, 20:14
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСергей ЛебедевБезопасность
 
 
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