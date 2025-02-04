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По группе ВСУ под Сумами нанесли удары - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:41 04.02.2025 (обновлено: 09:35 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/vsu-1997230464.html
По группе ВСУ под Сумами нанесли удары
По группе ВСУ под Сумами нанесли удары - РИА Новости, 04.02.2025
По группе ВСУ под Сумами нанесли удары
Накануне вечером российские войска нанесли удары в Сумской области по скоплению живой силы ВСУ, предназначенной для пополнения группировки в районе Суджи,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:41:00+03:00
2025-02-04T09:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
сумы
суджа
вооруженные силы украины
львовская область
безопасность
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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Накануне вечером российские войска нанесли удары в Сумской области по скоплению живой силы ВСУ, предназначенной для пополнения группировки в районе Суджи, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."По данным агентуры сопротивления, в Сумском районе, недалеко от села Песчановка, в лесу и в посадках скопилось стадо бандеровцев &lt;…&gt; Вот туда и прилетело в 21:30 3 февраля. &lt;…&gt; Прилет качественный, но с одного удара такое стадо не разогнать, потому в 23:43 прилетело опять, в другое лесонасаждение в той стороне", — сказал он.По информации собеседника агентства, украинское командование готовит пополнение для своих подразделений в Судже. "Готовят для этой цели мужиков за пятьдесят, пойманных дезертиров и сидельцев — в общем, тех, кого не жалко. Пока всю эту ватагу тренируют в Львовской области, но частично уже переместили под Сумы. По ним и прилетело", — добавил Лебедев.Подпольщик предположил, что эти удары могли сорвать планировавшееся ВСУ наступление в Курской области. "На данный момент контрнаступ, вероятно, отложен до привоза свежих сил. День-два ориентировочно есть", — сказал он.Кроме того, добавил Лебедев, в Сумской области также наносились удары по объекту в Конотопском районе, где раньше замечали иностранных наемников.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 3 февраля, группировка "Север" нанесла поражение подразделениям 12 украинских бригад в курском приграничье, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населенных пунктов в Сумской области. Всего за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли почти 57 тысяч солдат, около 330 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
https://ria.ru/20250204/front-1997011305.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сумы
суджа
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сумская область, сергей лебедев, сумы, суджа, вооруженные силы украины, львовская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Сумы, Суджа, Вооруженные силы Украины, Львовская область, Безопасность
По группе ВСУ под Сумами нанесли удары

Лебедев: по группе ВСУ под Сумами нанесли удары

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Накануне вечером российские войска нанесли удары в Сумской области по скоплению живой силы ВСУ, предназначенной для пополнения группировки в районе Суджи, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"По данным агентуры сопротивления, в Сумском районе, недалеко от села Песчановка, в лесу и в посадках скопилось стадо бандеровцев <…> Вот туда и прилетело в 21:30 3 февраля. <…> Прилет качественный, но с одного удара такое стадо не разогнать, потому в 23:43 прилетело опять, в другое лесонасаждение в той стороне", — сказал он.
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По информации собеседника агентства, украинское командование готовит пополнение для своих подразделений в Судже.
"Готовят для этой цели мужиков за пятьдесят, пойманных дезертиров и сидельцев — в общем, тех, кого не жалко. Пока всю эту ватагу тренируют в Львовской области, но частично уже переместили под Сумы. По ним и прилетело", — добавил Лебедев.
Подпольщик предположил, что эти удары могли сорвать планировавшееся ВСУ наступление в Курской области.
"На данный момент контрнаступ, вероятно, отложен до привоза свежих сил. День-два ориентировочно есть", — сказал он.
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Кроме того, добавил Лебедев, в Сумской области также наносились удары по объекту в Конотопском районе, где раньше замечали иностранных наемников.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 3 февраля, группировка "Север" нанесла поражение подразделениям 12 украинских бригад в курском приграничье, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населенных пунктов в Сумской области. Всего за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли почти 57 тысяч солдат, около 330 танков и тысячи единиц другой техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСергей ЛебедевСумыСуджаВооруженные силы УкраиныЛьвовская областьБезопасность
 
 
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