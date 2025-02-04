По группе ВСУ под Сумами нанесли удары
Лебедев: по группе ВСУ под Сумами нанесли удары
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Накануне вечером российские войска нанесли удары в Сумской области по скоплению живой силы ВСУ, предназначенной для пополнения группировки в районе Суджи, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"По данным агентуры сопротивления, в Сумском районе, недалеко от села Песчановка, в лесу и в посадках скопилось стадо бандеровцев <…> Вот туда и прилетело в 21:30 3 февраля. <…> Прилет качественный, но с одного удара такое стадо не разогнать, потому в 23:43 прилетело опять, в другое лесонасаждение в той стороне", — сказал он.
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По информации собеседника агентства, украинское командование готовит пополнение для своих подразделений в Судже.
"Готовят для этой цели мужиков за пятьдесят, пойманных дезертиров и сидельцев — в общем, тех, кого не жалко. Пока всю эту ватагу тренируют в Львовской области, но частично уже переместили под Сумы. По ним и прилетело", — добавил Лебедев.
Подпольщик предположил, что эти удары могли сорвать планировавшееся ВСУ наступление в Курской области.
"На данный момент контрнаступ, вероятно, отложен до привоза свежих сил. День-два ориентировочно есть", — сказал он.
Кроме того, добавил Лебедев, в Сумской области также наносились удары по объекту в Конотопском районе, где раньше замечали иностранных наемников.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 3 февраля, группировка "Север" нанесла поражение подразделениям 12 украинских бригад в курском приграничье, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах шести населенных пунктов в Сумской области. Всего за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли почти 57 тысяч солдат, около 330 танков и тысячи единиц другой техники.
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