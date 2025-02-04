https://ria.ru/20250204/vsu-1997228686.html

Ганчев: ВСУ расстреливали гражданских при эвакуации из Купянска

Ганчев: ВСУ расстреливали гражданских при эвакуации из Купянска - РИА Новости, 04.02.2025

Ганчев: ВСУ расстреливали гражданских при эвакуации из Купянска

Украинские войска расстреливали колонны с мирным населением, в том числе детей, когда те пытались эвакуироваться на территорию России из харьковских Купянска и... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T08:20:00+03:00

2025-02-04T08:20:00+03:00

2025-02-04T08:21:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Украинские войска расстреливали колонны с мирным населением, в том числе детей, когда те пытались эвакуироваться на территорию России из харьковских Купянска и Изюма в сентябре 2022 года, о событиях тех дней в интервью РИА Новости рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Ганчев сообщил, что в сентябре 2022 года, когда в Купянск и Изюмский район зашли украинские войска, не все желающие смогли выехать на территорию России - ВСУ не позволяли этого сделать. "У нас очень много случаев, когда мирное население собиралось в организованные колонны и они выдвигались из Купянска в сторону Сватово (город в ЛНР - ред.), у нас есть конкретные случаи, когда убивали этих людей вместе с детьми. Очень много плачевных историй, когда мать, раненая, потеряла двух детей, которые умерли у нее на руках прямо в этой машине. И таких случаев очень много. Поэтому тяжело эти дни вспоминать", - рассказал Ганчев. По его словам, в те дни "основное наступление было именно в сторону Купянска и Изюма". "Как только я выехал на территорию России, сразу же дал указание главам Волчанского и Харьковского районов обеспечить эвакуацию мирного населения и непосредственно самих администраций. Вот эти люди, в принципе, выехали, кто захотел. А вот с Купянском и Изюмским районами все было гораздо сложнее. Люди прорывались уже через украинские блокпосты, и многие погибали", - вспоминает глава российской администрации Харьковской области. В начале сентября 2022 года Ганчев заявил об эвакуации из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи Харьковской области. В министерстве обороны России 12 сентября 2022 года сообщали, что российские военные из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

https://ria.ru/20250204/spetsoperatsiya-1997225272.html

https://ria.ru/20250204/plennyy-1997163746.html

https://ria.ru/20250204/vsu-1997221899.html

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в мире, россия, изюм (город), харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины