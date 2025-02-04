https://ria.ru/20250204/vsu-1997221899.html

В ДНР зафиксировали массовую эвакуацию солдат ВСУ

В ДНР зафиксировали массовую эвакуацию солдат ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025

В ДНР зафиксировали массовую эвакуацию солдат ВСУ

В районе населенного пункта Часов Яр, за который идут бои в ДНР, после перехода российских сил канала Северский Донец - Донбасс зафиксирована массовая эвакуация РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T06:09:00+03:00

2025-02-04T06:09:00+03:00

2025-02-04T06:09:00+03:00

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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. В районе населенного пункта Часов Яр, за который идут бои в ДНР, после перехода российских сил канала Северский Донец - Донбасс зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг". "Продолжается охват Часова Яра подразделениями корпуса, которые перешли канал Северский Донец - Донбасс к северу от населенного пункта (Часов Яр - ред.) и двигаются в направлении села Майское. Артиллерийские и ударные подразделения корпуса обеспечивают активную огневую поддержку штурмовым группам Добровольческого корпуса. Кадры объективного контроля выявили массовую эвакуацию раненых солдат ВСУ, что подтверждает эффективность ударов", - сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, что 200-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада группировки войск "Юг", действующая в составе Добровольческого корпуса, уничтожила опорный пункт ВСУ к западу от Часова Яра и продолжает штурмовые действия в самом населенном пункте. "Двухсотая гвардейская отдельная мотострелковая бригада, действующая в составе Добровольческого корпуса, ведет штурмовые действия в населенном пункте Часов Яр, артиллерией бригады уничтожен опорный пункт противника к западу от города", - сообщила пресс-служба. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец - Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.

https://ria.ru/20250203/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, часов яр, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины