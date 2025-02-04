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В ДНР зафиксировали массовую эвакуацию солдат ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/vsu-1997221899.html
В ДНР зафиксировали массовую эвакуацию солдат ВСУ
В ДНР зафиксировали массовую эвакуацию солдат ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025
В ДНР зафиксировали массовую эвакуацию солдат ВСУ
В районе населенного пункта Часов Яр, за который идут бои в ДНР, после перехода российских сил канала Северский Донец - Донбасс зафиксирована массовая эвакуация РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T06:09:00+03:00
2025-02-04T06:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
часов яр
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. В районе населенного пункта Часов Яр, за который идут бои в ДНР, после перехода российских сил канала Северский Донец - Донбасс зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг". "Продолжается охват Часова Яра подразделениями корпуса, которые перешли канал Северский Донец - Донбасс к северу от населенного пункта (Часов Яр - ред.) и двигаются в направлении села Майское. Артиллерийские и ударные подразделения корпуса обеспечивают активную огневую поддержку штурмовым группам Добровольческого корпуса. Кадры объективного контроля выявили массовую эвакуацию раненых солдат ВСУ, что подтверждает эффективность ударов", - сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, что 200-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада группировки войск "Юг", действующая в составе Добровольческого корпуса, уничтожила опорный пункт ВСУ к западу от Часова Яра и продолжает штурмовые действия в самом населенном пункте. "Двухсотая гвардейская отдельная мотострелковая бригада, действующая в составе Добровольческого корпуса, ведет штурмовые действия в населенном пункте Часов Яр, артиллерией бригады уничтожен опорный пункт противника к западу от города", - сообщила пресс-служба. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец - Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
https://ria.ru/20250203/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донбасс
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Дарья Буймова
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в мире, часов яр, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР зафиксировали массовую эвакуацию солдат ВСУ

В районе Часова Яра зафиксировали массовую эвакуацию раненых солдат ВСУ

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. В районе населенного пункта Часов Яр, за который идут бои в ДНР, после перехода российских сил канала Северский Донец - Донбасс зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг".
"Продолжается охват Часова Яра подразделениями корпуса, которые перешли канал Северский Донец - Донбасс к северу от населенного пункта (Часов Яр - ред.) и двигаются в направлении села Майское. Артиллерийские и ударные подразделения корпуса обеспечивают активную огневую поддержку штурмовым группам Добровольческого корпуса. Кадры объективного контроля выявили массовую эвакуацию раненых солдат ВСУ, что подтверждает эффективность ударов", - сообщили в пресс-службе.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Часов Яр: что это за город, и в чем его важность для СВО
Вчера, 10:46
Также в пресс-службе отметили, что 200-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада группировки войск "Юг", действующая в составе Добровольческого корпуса, уничтожила опорный пункт ВСУ к западу от Часова Яра и продолжает штурмовые действия в самом населенном пункте. "Двухсотая гвардейская отдельная мотострелковая бригада, действующая в составе Добровольческого корпуса, ведет штурмовые действия в населенном пункте Часов Яр, артиллерией бригады уничтожен опорный пункт противника к западу от города", - сообщила пресс-служба.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец - Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧасов ЯрДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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