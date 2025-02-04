https://ria.ru/20250204/vsu-1997219203.html

ВСУ ликвидируют сдающихся в плен, рассказал украинский солдат

ВСУ ликвидируют сдающихся в плен, рассказал украинский солдат - РИА Новости, 04.02.2025

ВСУ ликвидируют сдающихся в плен, рассказал украинский солдат

Командиры ВСУ пытаются ликвидировать тех, кто сдается в российский плен, чтобы тем самым убрать свидетелей преступлений украинских боевиков и их командиров,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T04:59:00+03:00

2025-02-04T04:59:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Командиры ВСУ пытаются ликвидировать тех, кто сдается в российский плен, чтобы тем самым убрать свидетелей преступлений украинских боевиков и их командиров, рассказал пленный солдат ВСУ, данные о беседе с которым оказались в распоряжении РИА Новости. По данным мужчины, в его группе были два тяжелораненых сослуживца. Один погиб, не дождавшись эвакуации, другой — в процессе смены позиций. Средства связи и носилки им скинули с БПЛА, а по радиостанции они получили приказ отойти примерно на сто метров. "К сожалению, добрались, но не все... начали FPV (атаковать. — Прим. ред.), раненый не дошел. В общем, помощь пришла в лице русских солдат, только так. Никто не обижал... никто не трогал, чаем напоили, накормили, сигарет дали даже в излишке, у нас там столько не было", — сказал пленный. При этом он обратился к новобранцам ВСУ и мирным жителям Украины. "Если кто меня видит, не верьте в это все, что мы там все какие-то молодцы, своих не бросаем.... и бросают они, и FPV по своим же сбрасывают, и "Бабой-ягой" своих же обстреливают. Я так понимаю, что, как они увидели, что мы сдаемся в плен, лежим, такие свидетели им не нужны, и они просто решили нас убрать, дай бог, что нам повезло и нас вывели", — сказал пленный.При этом, по его словам, офицеры ВСУ угрожают солдатам расправой за невыполнение приказов.

https://ria.ru/20250204/vsu-1997218085.html

https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вооруженные силы украины