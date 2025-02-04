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Офицеры ВСУ угрожают солдатам за невыполнение приказов, заявил пленный - РИА Новости, 04.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/vsu-1997218085.html
Офицеры ВСУ угрожают солдатам за невыполнение приказов, заявил пленный
Офицеры ВСУ угрожают солдатам за невыполнение приказов, заявил пленный - РИА Новости, 04.02.2025
Офицеры ВСУ угрожают солдатам за невыполнение приказов, заявил пленный
Офицеры ВСУ угрожают солдатам расправой за невыполнение приказов, следует из видео разговора с пленным солдатом ВСУ, которое оказалось в распоряжении РИА... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T04:34:00+03:00
2025-02-04T04:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Офицеры ВСУ угрожают солдатам расправой за невыполнение приказов, следует из видео разговора с пленным солдатом ВСУ, которое оказалось в распоряжении РИА Новости. "В одном из зданий, там было два здания, мы должны были в очистном одном быть изначально. Там был раненый человек из другой точки, они там рядышком. Старший начал говорить, что мы туда не пойдём, на что нам был ответ прямым текстом: "Вы понимаете, что если вы туда не пойдёте, вы отсюда вообще не выберетесь?". После чего мы переглянулись, развели руками и пошли", - рассказал пленный.
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996857963.html
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96
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
Офицеры ВСУ угрожают солдатам за невыполнение приказов, заявил пленный

Офицеры ВСУ угрожают солдатам расправой за невыполнение приказов

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Офицеры ВСУ угрожают солдатам расправой за невыполнение приказов, следует из видео разговора с пленным солдатом ВСУ, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
"В одном из зданий, там было два здания, мы должны были в очистном одном быть изначально. Там был раненый человек из другой точки, они там рядышком. Старший начал говорить, что мы туда не пойдём, на что нам был ответ прямым текстом: "Вы понимаете, что если вы туда не пойдёте, вы отсюда вообще не выберетесь?". После чего мы переглянулись, развели руками и пошли", - рассказал пленный.
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