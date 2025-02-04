https://ria.ru/20250204/vsu-1997218085.html

Офицеры ВСУ угрожают солдатам за невыполнение приказов, заявил пленный

Офицеры ВСУ угрожают солдатам за невыполнение приказов, заявил пленный - РИА Новости, 04.02.2025

Офицеры ВСУ угрожают солдатам за невыполнение приказов, заявил пленный

Офицеры ВСУ угрожают солдатам расправой за невыполнение приказов, следует из видео разговора с пленным солдатом ВСУ, которое оказалось в распоряжении РИА... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T04:34:00+03:00

2025-02-04T04:34:00+03:00

2025-02-04T04:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Офицеры ВСУ угрожают солдатам расправой за невыполнение приказов, следует из видео разговора с пленным солдатом ВСУ, которое оказалось в распоряжении РИА Новости. "В одном из зданий, там было два здания, мы должны были в очистном одном быть изначально. Там был раненый человек из другой точки, они там рядышком. Старший начал говорить, что мы туда не пойдём, на что нам был ответ прямым текстом: "Вы понимаете, что если вы туда не пойдёте, вы отсюда вообще не выберетесь?". После чего мы переглянулись, развели руками и пошли", - рассказал пленный.

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996857963.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире