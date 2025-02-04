https://ria.ru/20250204/vsu-1997218085.html
Офицеры ВСУ угрожают солдатам за невыполнение приказов, заявил пленный
Офицеры ВСУ угрожают солдатам за невыполнение приказов, заявил пленный - РИА Новости, 04.02.2025
Офицеры ВСУ угрожают солдатам за невыполнение приказов, заявил пленный
Офицеры ВСУ угрожают солдатам расправой за невыполнение приказов, следует из видео разговора с пленным солдатом ВСУ, которое оказалось в распоряжении РИА... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T04:34:00+03:00
2025-02-04T04:34:00+03:00
2025-02-04T04:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Офицеры ВСУ угрожают солдатам расправой за невыполнение приказов, следует из видео разговора с пленным солдатом ВСУ, которое оказалось в распоряжении РИА Новости. "В одном из зданий, там было два здания, мы должны были в очистном одном быть изначально. Там был раненый человек из другой точки, они там рядышком. Старший начал говорить, что мы туда не пойдём, на что нам был ответ прямым текстом: "Вы понимаете, что если вы туда не пойдёте, вы отсюда вообще не выберетесь?". После чего мы переглянулись, развели руками и пошли", - рассказал пленный.
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996857963.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
Офицеры ВСУ угрожают солдатам за невыполнение приказов, заявил пленный
Офицеры ВСУ угрожают солдатам расправой за невыполнение приказов
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Офицеры ВСУ угрожают солдатам расправой за невыполнение приказов, следует из видео разговора с пленным солдатом ВСУ, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
"В одном из зданий, там было два здания, мы должны были в очистном одном быть изначально. Там был раненый человек из другой точки, они там рядышком. Старший начал говорить, что мы туда не пойдём, на что нам был ответ прямым текстом: "Вы понимаете, что если вы туда не пойдёте, вы отсюда вообще не выберетесь?". После чего мы переглянулись, развели руками и пошли", - рассказал пленный.