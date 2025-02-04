https://ria.ru/20250204/vsu-1997217561.html

ВСУ размещали штабы в Часовом Яре в пункте выдачи еды, рассказал беженец

ВСУ размещали штабы в Часовом Яре в пункте выдачи еды, рассказал беженец - РИА Новости, 04.02.2025

ВСУ размещали штабы в Часовом Яре в пункте выдачи еды, рассказал беженец

Украинские военные размещали в Часовом Яре в ДНР штабы, прикрываясь гражданским населением в "пунктах несокрушимости" — специальных точках, где... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T04:20:00+03:00

2025-02-04T04:20:00+03:00

2025-02-04T04:32:00+03:00

в мире

донецкая народная республика

часов яр

артемовск

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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Украинские военные размещали в Часовом Яре в ДНР штабы, прикрываясь гражданским населением в "пунктах несокрушимости" — специальных точках, где предусматривалась выдачи гумпомощи мирным жителям, об этом РИА Новости рассказал житель города Павел Морковин."В городе — центральный пункт выдачи еды, гуманитарный штаб, который назывался "пункт несокрушимости", который находился в 19-м доме.... Я четко видел своими глазами, что там находился штаб украинских военных, и они специально селились именно под скоплением людей. Это, я думаю, делалось все умышленно, потому что они прятались там и понимали, что россияне не ударят", — сказал Морковин.Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Их продвижение в сторону города началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250203/chasovyar-1981337707.html

донецкая народная республика

часов яр

артемовск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, часов яр, артемовск