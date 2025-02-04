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ВСУ размещали штабы в Часовом Яре в пункте выдачи еды, рассказал беженец - РИА Новости, 04.02.2025
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04:20 04.02.2025 (обновлено: 04:32 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/vsu-1997217561.html
ВСУ размещали штабы в Часовом Яре в пункте выдачи еды, рассказал беженец
ВСУ размещали штабы в Часовом Яре в пункте выдачи еды, рассказал беженец - РИА Новости, 04.02.2025
ВСУ размещали штабы в Часовом Яре в пункте выдачи еды, рассказал беженец
Украинские военные размещали в Часовом Яре в ДНР штабы, прикрываясь гражданским населением в "пунктах несокрушимости" — специальных точках, где... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T04:20:00+03:00
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в мире
донецкая народная республика
часов яр
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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Украинские военные размещали в Часовом Яре в ДНР штабы, прикрываясь гражданским населением в "пунктах несокрушимости" — специальных точках, где предусматривалась выдачи гумпомощи мирным жителям, об этом РИА Новости рассказал житель города Павел Морковин."В городе — центральный пункт выдачи еды, гуманитарный штаб, который назывался "пункт несокрушимости", который находился в 19-м доме.... Я четко видел своими глазами, что там находился штаб украинских военных, и они специально селились именно под скоплением людей. Это, я думаю, делалось все умышленно, потому что они прятались там и понимали, что россияне не ударят", — сказал Морковин.Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Их продвижение в сторону города началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250203/chasovyar-1981337707.html
донецкая народная республика
часов яр
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, часов яр, артемовск
В мире, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Артемовск
ВСУ размещали штабы в Часовом Яре в пункте выдачи еды, рассказал беженец

Житель Часова Яра Морковин: ВСУ разместили штаб прямо в пункте выдачи еды

© /РИА новостиЧасов Яр
Часов Яр - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© /РИА новости
Часов Яр. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 фев — РИА Новости. Украинские военные размещали в Часовом Яре в ДНР штабы, прикрываясь гражданским населением в "пунктах несокрушимости" — специальных точках, где предусматривалась выдачи гумпомощи мирным жителям, об этом РИА Новости рассказал житель города Павел Морковин.
"В городе — центральный пункт выдачи еды, гуманитарный штаб, который назывался "пункт несокрушимости", который находился в 19-м доме.... Я четко видел своими глазами, что там находился штаб украинских военных, и они специально селились именно под скоплением людей. Это, я думаю, делалось все умышленно, потому что они прятались там и понимали, что россияне не ударят", — сказал Морковин.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Их продвижение в сторону города началось в конце весны 2024 года.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Часов Яр: что это за город, и в чем его важность для СВО
Вчера, 10:46
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрАртемовск
 
 
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