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ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 04.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 04.02.2025 (обновлено: 12:36 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/vojska-1997282633.html
ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 04.02.2025
ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действия группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, бронемашину, два склада боеприпасов,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:22:00+03:00
2025-02-04T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
красноармейск
сергеевка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
константиновка
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, бронемашину, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, формированию "Иностранного легиона" и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Константиновка, Зеленовка, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Янтарное, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерстве.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО, уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20250204/vsu-1997274750.html
украина
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украина, красноармейск, сергеевка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, константиновка, янтарный, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Красноармейск, Сергеевка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО, Константиновка, Янтарный, Часов Яр
ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действия группировки "Юг"

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 260 военных и два склада боеприпасов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, бронемашину, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, формированию "Иностранного легиона" и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Константиновка, Зеленовка, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Янтарное, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерстве.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО, уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Около 50 тысяч военных ВСУ переведут в сухопутные войска
Вчера, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКрасноармейскСергеевкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОКонстантиновкаЯнтарныйЧасов Яр
 
 
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