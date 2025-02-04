https://ria.ru/20250204/vojska-1997282633.html

ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действия группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 04.02.2025

ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действия группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, бронемашину, два склада боеприпасов,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:22:00+03:00

2025-02-04T12:22:00+03:00

2025-02-04T12:36:00+03:00

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красноармейск

сергеевка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, бронемашину, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, формированию "Иностранного легиона" и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Константиновка, Зеленовка, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Янтарное, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерстве.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО, уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20250204/vsu-1997274750.html

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янтарный

часов яр

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украина, красноармейск, сергеевка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, константиновка, янтарный, часов яр