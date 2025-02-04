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Пленный украинский военный рассказал об обучении американских инструкторов
Пленный украинский военный рассказал об обучении американских инструкторов - РИА Новости, 04.02.2025
Пленный украинский военный рассказал об обучении американских инструкторов
Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео Минобороны РФ о том, что американские инструкторы формально подходили к обучению украинских солдат на... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:43:00+03:00
2025-02-04T09:43:00+03:00
2025-02-04T09:43:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео Минобороны РФ о том, что американские инструкторы формально подходили к обучению украинских солдат на военной базе НАТО в Германии. Украинский военный Евгений Лось недолго пробыл на позиции и вскоре был взят в плен российскими военнослужащими. Перед отправкой в зону боевых действий проходил обучение на военной базе в Германии. Занятия с там проводили инструкторы из США. "Нас обучали инструкторы из первой кавалерийской дивизии США. Они даже понятия не имели, какая здесь у нас война и к чему нас готовить. У них просто была программа, по которой нас готовили. Они для себя галочку ставили, чтобы начальство их поблагодарило и (сказало - ред.) "все окей", и нам чтобы начальство то же самое сказало. Короче, показуха", - рассказал Лось.
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германия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, в мире
Германия, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО, В мире
Пленный украинский военный рассказал об обучении американских инструкторов
Пленный украинский военный: инструкторы из США формально подходили к обучению