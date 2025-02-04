https://ria.ru/20250204/voennosluzhaschaja-1997230908.html

Украинская военнослужащая рассказала о подделке документов

Украинская военнослужащая рассказала о подделке документов - РИА Новости, 04.02.2025

Украинская военнослужащая рассказала о подделке документов

Украинская военнослужащая Анастасия рассказала, что у нее не было начальной военной подготовки, ее бывшее командование подделало ей документы. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T08:47:00+03:00

2025-02-04T08:47:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украинская военнослужащая Анастасия рассказала, что у нее не было начальной военной подготовки, ее бывшее командование подделало ей документы. "К тому времени, когда я прибыла, у меня не было даже начальной военной подготовки. Мое бывшее командование подделало мои документы", - приводит газета Politico слова Анастасии. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240814/plennye-1966070754.html

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россия, украина, владимир путин, politico, в мире