https://ria.ru/20250204/vladivostok-1997220120.html

Во Владивостоке почтили память первого командира отряда "Тигр"

Во Владивостоке почтили память первого командира отряда "Тигр" - РИА Новости, 04.02.2025

Во Владивостоке почтили память первого командира отряда "Тигр"

Представители органов власти и ветераны добровольческого отряда "Тигр" во вторник во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем в Курской области первом... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T05:30:00+03:00

2025-02-04T05:30:00+03:00

2025-02-04T05:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

курская область

сергей ефремов

константин шестаков

вооруженные силы украины

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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Представители органов власти и ветераны добровольческого отряда "Тигр" во вторник во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем в Курской области первом командире этого отряда, вице-губернаторе Приморья Сергее Ефремове, передает корреспондент РИА Новости. Второго февраля вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания. Во вторник на центральной площади возле Стеллы "Владивосток — город воинской славы" возложить цветы в память о Ефремове собрались ветераны добровольческого отряда "Тигр", военнослужащие Тихоокеанского флота, представители "Молодой гвардии" Единой России, "Юнармии", общественности и местных властей, в том числе мэр Владивостока Константин Шестаков. Как передает корреспондент РИА Новости, в возложении цветов и венков к Стелле, где стоят портреты Ефремова и еще двух погибших военнослужащих, приняли участие порядка 300-400 человек. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".

https://ria.ru/20250203/efremov-1996949139.html

https://ria.ru/20250203/efremov-1996941877.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, курская область, сергей ефремов, константин шестаков, вооруженные силы украины