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Во Владивостоке почтили память первого командира отряда "Тигр" - РИА Новости, 04.02.2025
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Во Владивостоке почтили память первого командира отряда "Тигр"
Во Владивостоке почтили память первого командира отряда "Тигр" - РИА Новости, 04.02.2025
Во Владивостоке почтили память первого командира отряда "Тигр"
Представители органов власти и ветераны добровольческого отряда "Тигр" во вторник во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем в Курской области первом... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T05:30:00+03:00
2025-02-04T05:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
сергей ефремов
константин шестаков
вооруженные силы украины
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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Представители органов власти и ветераны добровольческого отряда "Тигр" во вторник во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем в Курской области первом командире этого отряда, вице-губернаторе Приморья Сергее Ефремове, передает корреспондент РИА Новости. Второго февраля вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания. Во вторник на центральной площади возле Стеллы "Владивосток — город воинской славы" возложить цветы в память о Ефремове собрались ветераны добровольческого отряда "Тигр", военнослужащие Тихоокеанского флота, представители "Молодой гвардии" Единой России, "Юнармии", общественности и местных властей, в том числе мэр Владивостока Константин Шестаков. Как передает корреспондент РИА Новости, в возложении цветов и венков к Стелле, где стоят портреты Ефремова и еще двух погибших военнослужащих, приняли участие порядка 300-400 человек. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
https://ria.ru/20250203/efremov-1996949139.html
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общество, курская область, сергей ефремов, константин шестаков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Сергей Ефремов, Константин Шестаков, Вооруженные силы Украины
Во Владивостоке почтили память первого командира отряда "Тигр"

Во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем командире Сергее Ефремове

© Фото : Правительство Приморского края Сергей Ефремов
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Правительство Приморского края
Сергей Ефремов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Представители органов власти и ветераны добровольческого отряда "Тигр" во вторник во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем в Курской области первом командире этого отряда, вице-губернаторе Приморья Сергее Ефремове, передает корреспондент РИА Новости.
Второго февраля вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания.
Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья о планах по адаптации солдат к мирной жизни - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Ефремов рассказал, как собирался возвращать солдат к мирной жизни
Вчера, 06:54
Во вторник на центральной площади возле Стеллы "Владивосток — город воинской славы" возложить цветы в память о Ефремове собрались ветераны добровольческого отряда "Тигр", военнослужащие Тихоокеанского флота, представители "Молодой гвардии" Единой России, "Юнармии", общественности и местных властей, в том числе мэр Владивостока Константин Шестаков.
Как передает корреспондент РИА Новости, в возложении цветов и венков к Стелле, где стоят портреты Ефремова и еще двух погибших военнослужащих, приняли участие порядка 300-400 человек.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Отряд "Тигр" назовут именем погибшего в Курской области Ефремова
Вчера, 03:17
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьСергей ЕфремовКонстантин ШестаковВооруженные силы Украины
 
 
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