Во Владивостоке почтили память первого командира отряда "Тигр"
Во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем командире Сергее Ефремове
© Фото : Правительство Приморского края Сергей Ефремов
© Фото : Правительство Приморского края
Сергей Ефремов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Представители органов власти и ветераны добровольческого отряда "Тигр" во вторник во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем в Курской области первом командире этого отряда, вице-губернаторе Приморья Сергее Ефремове, передает корреспондент РИА Новости.
Второго февраля вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания.
Во вторник на центральной площади возле Стеллы "Владивосток — город воинской славы" возложить цветы в память о Ефремове собрались ветераны добровольческого отряда "Тигр", военнослужащие Тихоокеанского флота, представители "Молодой гвардии" Единой России, "Юнармии", общественности и местных властей, в том числе мэр Владивостока Константин Шестаков.
Как передает корреспондент РИА Новости, в возложении цветов и венков к Стелле, где стоят портреты Ефремова и еще двух погибших военнослужащих, приняли участие порядка 300-400 человек.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".