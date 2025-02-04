https://ria.ru/20250204/vashington-1997226346.html
В Вашингтоне задержали двух сотрудников Управления аэропортов
В Вашингтоне задержали двух сотрудников Управления аэропортов - РИА Новости, 04.02.2025
В Вашингтоне задержали двух сотрудников Управления аэропортов
Двое сотрудников управления аэропортов Вашингтона задержаны в связи утечкой телеканалу CNN эксклюзивной видеозаписи авиакатастрофы над рекой Потомак в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:03:00+03:00
2025-02-04T08:03:00+03:00
2025-02-04T08:03:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
россия
дональд трамп
рональд рейган
american airlines
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992778854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf6bbf87656f6ed72429e712483dcfff.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Двое сотрудников управления аэропортов Вашингтона задержаны в связи утечкой телеканалу CNN эксклюзивной видеозаписи авиакатастрофы над рекой Потомак в Вашингтоне с камер наблюдения, сообщает телеканал ABC. "Двое сотрудников столичного управления аэропортов Вашингтона были задержаны в связи с утечкой эксклюзивной видеозаписи с камер наблюдения CNN, на которой запечатлено столкновение самолета и вертолета", - говорится в публикации. По данным телеканала, им было предъявлено обвинение за то, что они якобы несанкционированно скопировали записи Управления аэропортов. Ранее в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
https://ria.ru/20250130/vashington-1996249586.html
вашингтон (штат)
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992778854_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcc12eeeb0f945bf1d412394fe30869f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, россия, дональд трамп, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, Вашингтон (штат), США, Россия, Дональд Трамп, Рональд Рейган, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
В Вашингтоне задержали двух сотрудников Управления аэропортов
ABC: cотрудники управления аэропортов задержаны из-за видео авиакатастрофы