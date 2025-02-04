https://ria.ru/20250204/vashington-1997226346.html

В Вашингтоне задержали двух сотрудников Управления аэропортов

В Вашингтоне задержали двух сотрудников Управления аэропортов - РИА Новости, 04.02.2025

В Вашингтоне задержали двух сотрудников Управления аэропортов

Двое сотрудников управления аэропортов Вашингтона задержаны в связи утечкой телеканалу CNN эксклюзивной видеозаписи авиакатастрофы над рекой Потомак в... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T08:03:00+03:00

2025-02-04T08:03:00+03:00

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Двое сотрудников управления аэропортов Вашингтона задержаны в связи утечкой телеканалу CNN эксклюзивной видеозаписи авиакатастрофы над рекой Потомак в Вашингтоне с камер наблюдения, сообщает телеканал ABC. "Двое сотрудников столичного управления аэропортов Вашингтона были задержаны в связи с утечкой эксклюзивной видеозаписи с камер наблюдения CNN, на которой запечатлено столкновение самолета и вертолета", - говорится в публикации. По данным телеканала, им было предъявлено обвинение за то, что они якобы несанкционированно скопировали записи Управления аэропортов. Ранее в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Это стало самой крупной авиакатастрофой в США за 15 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были среди прочих и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ и пообещал помочь в отправке их тел на родину.

https://ria.ru/20250130/vashington-1996249586.html

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в мире, вашингтон (штат), сша, россия, дональд трамп, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном