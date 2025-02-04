Рейтинг@Mail.ru
USAID отказывалось сообщать администрации США детали расхода госсредств - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 04.02.2025 (обновлено: 20:29 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/usaid-1997388921.html
USAID отказывалось сообщать администрации США детали расхода госсредств
USAID отказывалось сообщать администрации США детали расхода госсредств - РИА Новости, 04.02.2025
USAID отказывалось сообщать администрации США детали расхода госсредств
Агентство США по международному развитию (USAID) отказывалось сообщать администрации американского президента Дональда Трампа детали расходования... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T20:19:00+03:00
2025-02-04T20:29:00+03:00
сша
агентство по международному развитию сша
в мире
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250232_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_ee938d2e060d9a3e46d8fc4f311f19e4.jpg
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) отказывалось сообщать администрации американского президента Дональда Трампа детали расходования государственных средств, включая данные о назначении денег и подрядчиках, заявил госсекретарь Марко Рубио."USAID, в частности, отказались нам что-либо сказать: "Мы не скажем вам, куда идут деньги, кому они принадлежат, у кого они были, какой подрядчик". Знаете, в некоторых случаях они проходят через четырех разных подрядчиков, прежде чем попадают к предполагаемому получателю", - сказал глава госдепа в ходе пресс-конференции в Коста-Рике.По словам Рубио, США не намерены прекратить оказание иностранной помощи, а сделают ее "осмысленной" и продвигающей американские национальный интересы."У нас будет иностранная помощь, которая приносит пользу нашим надежным партнерам и нашим союзникам", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250204/skandal-1997364245.html
https://ria.ru/20250204/ukraina-1997350916.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250232_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_7d3d6737fc9429cb31f35d0cf3e6f628.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, агентство по международному развитию сша, в мире, марко рубио
США, Агентство по международному развитию США, В мире, Марко Рубио
USAID отказывалось сообщать администрации США детали расхода госсредств

Рубио заявил об отказе USAID сообщить детали расходования госсредств

© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) отказывалось сообщать администрации американского президента Дональда Трампа детали расходования государственных средств, включая данные о назначении денег и подрядчиках, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"USAID, в частности, отказались нам что-либо сказать: "Мы не скажем вам, куда идут деньги, кому они принадлежат, у кого они были, какой подрядчик". Знаете, в некоторых случаях они проходят через четырех разных подрядчиков, прежде чем попадают к предполагаемому получателю", - сказал глава госдепа в ходе пресс-конференции в Коста-Рике.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В США назревает скандал из-за потерявшихся на Украине миллиардов, пишут СМИ
Вчера, 17:47
По словам Рубио, США не намерены прекратить оказание иностранной помощи, а сделают ее "осмысленной" и продвигающей американские национальный интересы.
"У нас будет иностранная помощь, которая приносит пользу нашим надежным партнерам и нашим союзникам", - подчеркнул он.
Вход в штаб-квартиру USAID - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
USAID было основным донором Минцифры Украины, пишут СМИ
Вчера, 16:46
 
СШААгентство по международному развитию СШАВ миреМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала