https://ria.ru/20250204/usaid-1997388921.html

USAID отказывалось сообщать администрации США детали расхода госсредств

USAID отказывалось сообщать администрации США детали расхода госсредств - РИА Новости, 04.02.2025

USAID отказывалось сообщать администрации США детали расхода госсредств

Агентство США по международному развитию (USAID) отказывалось сообщать администрации американского президента Дональда Трампа детали расходования... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T20:19:00+03:00

2025-02-04T20:19:00+03:00

2025-02-04T20:29:00+03:00

сша

агентство по международному развитию сша

в мире

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250232_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_ee938d2e060d9a3e46d8fc4f311f19e4.jpg

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) отказывалось сообщать администрации американского президента Дональда Трампа детали расходования государственных средств, включая данные о назначении денег и подрядчиках, заявил госсекретарь Марко Рубио."USAID, в частности, отказались нам что-либо сказать: "Мы не скажем вам, куда идут деньги, кому они принадлежат, у кого они были, какой подрядчик". Знаете, в некоторых случаях они проходят через четырех разных подрядчиков, прежде чем попадают к предполагаемому получателю", - сказал глава госдепа в ходе пресс-конференции в Коста-Рике.По словам Рубио, США не намерены прекратить оказание иностранной помощи, а сделают ее "осмысленной" и продвигающей американские национальный интересы."У нас будет иностранная помощь, которая приносит пользу нашим надежным партнерам и нашим союзникам", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250204/skandal-1997364245.html

https://ria.ru/20250204/ukraina-1997350916.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, агентство по международному развитию сша, в мире, марко рубио