https://ria.ru/20250204/usaid-1997388921.html
USAID отказывалось сообщать администрации США детали расхода госсредств
USAID отказывалось сообщать администрации США детали расхода госсредств - РИА Новости, 04.02.2025
USAID отказывалось сообщать администрации США детали расхода госсредств
Агентство США по международному развитию (USAID) отказывалось сообщать администрации американского президента Дональда Трампа детали расходования... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T20:19:00+03:00
2025-02-04T20:19:00+03:00
2025-02-04T20:29:00+03:00
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марко рубио
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) отказывалось сообщать администрации американского президента Дональда Трампа детали расходования государственных средств, включая данные о назначении денег и подрядчиках, заявил госсекретарь Марко Рубио."USAID, в частности, отказались нам что-либо сказать: "Мы не скажем вам, куда идут деньги, кому они принадлежат, у кого они были, какой подрядчик". Знаете, в некоторых случаях они проходят через четырех разных подрядчиков, прежде чем попадают к предполагаемому получателю", - сказал глава госдепа в ходе пресс-конференции в Коста-Рике.По словам Рубио, США не намерены прекратить оказание иностранной помощи, а сделают ее "осмысленной" и продвигающей американские национальный интересы."У нас будет иностранная помощь, которая приносит пользу нашим надежным партнерам и нашим союзникам", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250204/skandal-1997364245.html
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сша, агентство по международному развитию сша, в мире, марко рубио
США, Агентство по международному развитию США, В мире, Марко Рубио
USAID отказывалось сообщать администрации США детали расхода госсредств
Рубио заявил об отказе USAID сообщить детали расходования госсредств