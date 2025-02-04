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Попытки США закрыть USAID удивили азиатских чиновников, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2025
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14:58 04.02.2025 (обновлено: 15:10 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/usaid-1997320471.html
Попытки США закрыть USAID удивили азиатских чиновников, пишут СМИ
Попытки США закрыть USAID удивили азиатских чиновников, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2025
Попытки США закрыть USAID удивили азиатских чиновников, пишут СМИ
Попытки властей США прекратить работу агентства по международному развитию (USAID) ошеломили азиатских чиновников и нарушили их планы по конкуренции с Пекином в РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:58:00+03:00
2025-02-04T15:10:00+03:00
в мире
технологии
сша
пекин
вашингтон (штат)
дональд трамп
джо байден
марко рубио
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Попытки властей США прекратить работу агентства по международному развитию (USAID) ошеломили азиатских чиновников и нарушили их планы по конкуренции с Пекином в вопросе координации международной помощи в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает издание Nikkei Asia. "Попытки администрации Трампа закрыть USAID ошеломили азиатских чиновников по развитию, которые надеялись объединиться с Вашингтоном, чтобы предложить странам региона альтернативу китайской помощи", - пишет издание. По словам азиатских чиновников, беседовавших с изданием, координация политики развития с союзниками была одним из столпов политики администрации экс-президента США Джо Байдена в Индо-Тихоокеанском регионе, а идея заключалась в том, чтобы предложить альтернативу китайской помощи в целях развития. В частности американское влияние распространялось на такие сферы как переход к чистой энергии и установление устойчивых цепочек поставок. Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
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в мире, технологии, сша, пекин, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, марко рубио, агентство по международному развитию сша
В мире, Технологии, США, Пекин, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США
Попытки США закрыть USAID удивили азиатских чиновников, пишут СМИ

Попытки США прекратить работу USAID сильно удивили азиатских чиновников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Попытки властей США прекратить работу агентства по международному развитию (USAID) ошеломили азиатских чиновников и нарушили их планы по конкуренции с Пекином в вопросе координации международной помощи в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает издание Nikkei Asia.
"Попытки администрации Трампа закрыть USAID ошеломили азиатских чиновников по развитию, которые надеялись объединиться с Вашингтоном, чтобы предложить странам региона альтернативу китайской помощи", - пишет издание.
По словам азиатских чиновников, беседовавших с изданием, координация политики развития с союзниками была одним из столпов политики администрации экс-президента США Джо Байдена в Индо-Тихоокеанском регионе, а идея заключалась в том, чтобы предложить альтернативу китайской помощи в целях развития. В частности американское влияние распространялось на такие сферы как переход к чистой энергии и установление устойчивых цепочек поставок.
Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
Флаг у штаб-квартиры USAID в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В Вашингтоне закрыли офис USAID
3 февраля, 15:37
 
В миреТехнологииСШАПекинВашингтон (штат)Дональд ТрампДжо БайденМарко РубиоАгентство по международному развитию США
 
 
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