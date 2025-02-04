Попытки США закрыть USAID удивили азиатских чиновников, пишут СМИ
Попытки США прекратить работу USAID сильно удивили азиатских чиновников
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Попытки властей США прекратить работу агентства по международному развитию (USAID) ошеломили азиатских чиновников и нарушили их планы по конкуренции с Пекином в вопросе координации международной помощи в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает издание Nikkei Asia.
"Попытки администрации Трампа закрыть USAID ошеломили азиатских чиновников по развитию, которые надеялись объединиться с Вашингтоном, чтобы предложить странам региона альтернативу китайской помощи", - пишет издание.
По словам азиатских чиновников, беседовавших с изданием, координация политики развития с союзниками была одним из столпов политики администрации экс-президента США Джо Байдена в Индо-Тихоокеанском регионе, а идея заключалась в том, чтобы предложить альтернативу китайской помощи в целях развития. В частности американское влияние распространялось на такие сферы как переход к чистой энергии и установление устойчивых цепочек поставок.
Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
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