https://ria.ru/20250204/usaid-1997320471.html

Попытки США закрыть USAID удивили азиатских чиновников, пишут СМИ

Попытки США закрыть USAID удивили азиатских чиновников, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2025

Попытки США закрыть USAID удивили азиатских чиновников, пишут СМИ

Попытки властей США прекратить работу агентства по международному развитию (USAID) ошеломили азиатских чиновников и нарушили их планы по конкуренции с Пекином в РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:58:00+03:00

2025-02-04T14:58:00+03:00

2025-02-04T15:10:00+03:00

в мире

технологии

сша

пекин

вашингтон (штат)

дональд трамп

джо байден

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_07dded48d6602c8a2d6a8d290204c736.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Попытки властей США прекратить работу агентства по международному развитию (USAID) ошеломили азиатских чиновников и нарушили их планы по конкуренции с Пекином в вопросе координации международной помощи в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает издание Nikkei Asia. "Попытки администрации Трампа закрыть USAID ошеломили азиатских чиновников по развитию, которые надеялись объединиться с Вашингтоном, чтобы предложить странам региона альтернативу китайской помощи", - пишет издание. По словам азиатских чиновников, беседовавших с изданием, координация политики развития с союзниками была одним из столпов политики администрации экс-президента США Джо Байдена в Индо-Тихоокеанском регионе, а идея заключалась в том, чтобы предложить альтернативу китайской помощи в целях развития. В частности американское влияние распространялось на такие сферы как переход к чистой энергии и установление устойчивых цепочек поставок. Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.

https://ria.ru/20250203/usaid-1997113529.html

сша

пекин

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, пекин, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, марко рубио, агентство по международному развитию сша