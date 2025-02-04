USAID перестало учитывать интересы США, заявил Рубио
Госсекретарь США Рубио: USAID подрывает американских работу властей
© AP Photo / Rebecca BlackwellМарко Рубио
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) перестало учитывать национальные интересы США и подрывает работу американских властей, заявил государственный секретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
"Они берут деньги налогоплательщиков и тратят их как всемирную благотворительность, не учитывая, отвечает ли это национальным интересам или нет… USAID не только не сотрудничает, но и подрывает работу, которую мы делаем", - сообщил он.
Американский госсекретарь добавил, что агентство "попросту не считает, что работает на США", а также являются разочарованием для правительства.
"Они просто думают, что являются глобальной организацией и что их хозяин - это весь мир, а не Соединенные Штаты. Это не то, что говорится в уставе (организации - ред.)", - отметил он.
В понедельник президент США Дональд Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
Ранее Рубио заявил, что решение о слиянии USAID с госдепартаментом не направлено на прекращение его программ, а связано с проблемами в управлении им.
Трамп неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
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