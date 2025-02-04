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USAID перестало учитывать интересы США, заявил Рубио - РИА Новости, 04.02.2025
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02:53 04.02.2025 (обновлено: 03:13 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/usaid-1997213144.html
USAID перестало учитывать интересы США, заявил Рубио
USAID перестало учитывать интересы США, заявил Рубио - РИА Новости, 04.02.2025
USAID перестало учитывать интересы США, заявил Рубио
Агентство США по международному развитию (USAID) перестало учитывать национальные интересы США и подрывает работу американских властей, заявил государственный... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T02:53:00+03:00
2025-02-04T03:13:00+03:00
в мире
сша
агентство по международному развитию сша
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) перестало учитывать национальные интересы США и подрывает работу американских властей, заявил государственный секретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News."Они берут деньги налогоплательщиков и тратят их как всемирную благотворительность, не учитывая, отвечает ли это национальным интересам или нет… USAID не только не сотрудничает, но и подрывает работу, которую мы делаем", - сообщил он.Американский госсекретарь добавил, что агентство "попросту не считает, что работает на США", а также являются разочарованием для правительства."Они просто думают, что являются глобальной организацией и что их хозяин - это весь мир, а не Соединенные Штаты. Это не то, что говорится в уставе (организации - ред.)", - отметил он.В понедельник президент США Дональд Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.Ранее Рубио заявил, что решение о слиянии USAID с госдепартаментом не направлено на прекращение его программ, а связано с проблемами в управлении им.Трамп неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
https://ria.ru/20250204/dom-1997210846.html
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в мире, сша, агентство по международному развитию сша, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Агентство по международному развитию США, Марко Рубио, Дональд Трамп
USAID перестало учитывать интересы США, заявил Рубио

Госсекретарь США Рубио: USAID подрывает американских работу властей

© AP Photo / Rebecca BlackwellМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) перестало учитывать национальные интересы США и подрывает работу американских властей, заявил государственный секретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
"Они берут деньги налогоплательщиков и тратят их как всемирную благотворительность, не учитывая, отвечает ли это национальным интересам или нет… USAID не только не сотрудничает, но и подрывает работу, которую мы делаем", - сообщил он.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Белый дом опубликовал список самых нелепых трат USAID
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Американский госсекретарь добавил, что агентство "попросту не считает, что работает на США", а также являются разочарованием для правительства.
"Они просто думают, что являются глобальной организацией и что их хозяин - это весь мир, а не Соединенные Штаты. Это не то, что говорится в уставе (организации - ред.)", - отметил он.
В понедельник президент США Дональд Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
Ранее Рубио заявил, что решение о слиянии USAID с госдепартаментом не направлено на прекращение его программ, а связано с проблемами в управлении им.
Трамп неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
Агентство США по международному развитию (USAID) - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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В миреСШААгентство по международному развитию СШАМарко РубиоДональд Трамп
 
 
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