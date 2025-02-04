https://ria.ru/20250204/usaid-1997213144.html

USAID перестало учитывать интересы США, заявил Рубио

USAID перестало учитывать интересы США, заявил Рубио - РИА Новости, 04.02.2025

USAID перестало учитывать интересы США, заявил Рубио

Агентство США по международному развитию (USAID) перестало учитывать национальные интересы США и подрывает работу американских властей, заявил государственный... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T02:53:00+03:00

2025-02-04T02:53:00+03:00

2025-02-04T03:13:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) перестало учитывать национальные интересы США и подрывает работу американских властей, заявил государственный секретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News."Они берут деньги налогоплательщиков и тратят их как всемирную благотворительность, не учитывая, отвечает ли это национальным интересам или нет… USAID не только не сотрудничает, но и подрывает работу, которую мы делаем", - сообщил он.Американский госсекретарь добавил, что агентство "попросту не считает, что работает на США", а также являются разочарованием для правительства."Они просто думают, что являются глобальной организацией и что их хозяин - это весь мир, а не Соединенные Штаты. Это не то, что говорится в уставе (организации - ред.)", - отметил он.В понедельник президент США Дональд Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.Ранее Рубио заявил, что решение о слиянии USAID с госдепартаментом не направлено на прекращение его программ, а связано с проблемами в управлении им.Трамп неоднократно критиковал USAID, заявляя, что оно тратит средства американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.

https://ria.ru/20250204/dom-1997210846.html

https://ria.ru/20250203/usaid-1997187836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, агентство по международному развитию сша, марко рубио, дональд трамп