https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html

Машина цветных революций сломалась

Машина цветных революций сломалась - РИА Новости, 04.02.2025

Машина цветных революций сломалась

"Выдь на Сену, чей стон раздается?" — а это тоскуют разбросанные по всему миру российские граждане, монстры "независимой журналистики", отлученные от теплого... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T08:00:00+03:00

2025-02-04T08:00:00+03:00

2025-02-04T08:05:00+03:00

аналитика

в мире

агентство по международному развитию сша

илон маск

сша

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"Выдь на Сену, чей стон раздается?" — а это тоскуют разбросанные по всему миру российские граждане, монстры "независимой журналистики", отлученные от теплого вымени USAID. Внезапно у них закончились деньги. Куда же податься?Интрига началась с того, что Илон Маск, глава нового Управления по эффективности государственного управления и ответственный за аудит вообще всего, решил проверить, как расходует деньги USAID — знаменитое Агентство по международному развитию, регулярно организующее перевороты в зарубежных странах и усиленно питающее иностранных диссидентов и откровенных террористов.Когда в USAID пришли и попросили сдать все ключи и пароли, сотрудники этой конторы отказались подчиняться. Это неудивительно: в последние десятилетия Агентство практически полностью забросило гуманитарку и переключилось на проведение цветных революций. Контингент там подобрался соответствующий. Злые языки говорят, что все сотрудники как на подбор — выходцы из разнообразных спецслужб. Натурально, местные джеймсы бонды отказались выполнять распоряжения каких-то скучных бухгалтеров, которые пришли со своими ноутбуками проверять приход-расход.В ответ Маск обвинил USAID в растрате денег налогоплательщиков — больше сорока миллиардов в год, легко ли? Закрыл вашингтонскую штаб-квартиру Агентства — c понедельника его сотрудники работают удаленно, а все высшее руководство отправлено в "административный отпуск". Поставил на паузу все выплаты грантов.Парфянской стрелой олигарха стало обвинение USAID в спонсировании печально известной организации EcoHealth Alliance, которая занималась выведением наделавшего столько бед штамма коронавируса.Что тут сказать, кроме: "Мы же говорили"?Откровенное вредительство USAID было отмечено в России давным-давно. Эта контора была признана у нас нежелательной еще в 2012 году.Невооруженным глазом было видно, что все эти гуманитарные песни и пляски ведут к тому, чтобы сносить законно избранные правительства, сеять хаос, погружать страны и целые регионы в пучину братоубийственных войн. Совершенно неслучайно главным клиентом USAID на протяжении последних лет являлась Украина. С 2013 года туда по этой линии были закачаны сотни миллиардов долларов.Коронавирус? Автор этих строк еще три года назад подробно описывала механизм финансирования EcoHealtn Alliance: разработки коронавируса действительно спонсировались государственными агентствами США, включая USAID."Знаете ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало разработки биологического оружия, включая COVID-19, который убил миллионы людей?" — патетически восклицает сегодня Илон Маск.Знаем, Илон, отлично знаем. Мы в России писали об этом давным-давно. В то же самое время прикормленные USAID русскоязычные СМИ называли нас "пропагандистами", а себя позиционировали как "независимых журналистов".Сейчас эти "независимые журналисты" воют, как собака Баскервилей, оттого, что американцы отлучили их от кормления. Простите, но вы ведь всегда отрицали свою аффилированность с американскими структурами. Стоило об этом спросить, как вы начинали все отрицать и обзываться нехорошими словами. Неужели вы все это время лгали своим читателям? Да ну, не может быть.Общим местом "независимой" русскоязычной журналистики было и то, что интеллектуалы, поддерживающие Кремль, — это бездарные пропагандисты. А вот у них-то, светлоликих, все иначе: "Все они красавцы, все они таланты, все они поэты".Однако таланты в наше время способны собственными силами собрать и удерживать в соцсетях огромную аудиторию, которая уж точно с голода не даст умереть. Поэтому чего же расстраиваться? Наверное, ваш пылкий гений найдет способы прокормиться, помимо грантов из USAID.Но нет, несоевые наши бегунки отчего-то не верят в свой гений. Они догадываются, что без американских грантов всем их "замыслам с размахом" наступит хана. Просмотры нагло накручены, подписчики куплены, все, что они бормочут, людям, по сути, неинтересно. Что делать? Варианты, несомненно, есть.Некоторые иноагенты обращаются к фриганству — потребление еды из помоек является экологически значимым и общественно одобряемым деянием. Другие рассматривают возможность подработки на Onlyfans — спорный, возможно, но тоже довольно интересный вариант.Пока деятельность USAID приостановлена на 90 дней. Что будет с Агентством дальше — вопрос открытый. Уже сейчас аудиторы Илона Маска отмечают, что сотрудники годами массово прокручивали одну и ту же нехитрую схему. Сначала завышали стоимость гранта, потом выплачивали его своим добрым знакомым, а затем получали от них "откат" как минимум в половину гранта. Так делали везде — от Украины до Афганистана. Бизнесмены типа Маска и Трампа привыкли выжигать такой схематоз каленым железом. Под это дело USAID вполне могут и закрыть с концами.Хотелось бы также сказать пару слов нашим гражданам, бездумно потреблявшим инфожвачку от деятелей на зарплате USAID. Граждане, соблюдайте, пожалуйста, информационную гигиену. Мойте руки перед едой и не читайте до обеда иноагентов. Впрочем, после обеда тоже не читайте: они нагло вам лгут, беспардонно обслуживают врагов вашей страны и беззастенчиво вас используют. Лучшие ваши помыслы и мечты — это всего лишь пища для этих жирных хомяков, наживающихся на ваших иллюзиях. Будьте умнее, граждане, не дайте себя обмануть.

https://ria.ru/20250203/mask-1997036901.html

https://ria.ru/20250203/usaid-1997035977.html

https://ria.ru/20250203/tramp-1997182931.html

https://ria.ru/20250203/sovfedja-1997116762.html

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аналитика, в мире, агентство по международному развитию сша, илон маск, сша