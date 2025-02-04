https://ria.ru/20250204/ukraine-1997329838.html

СМИ назвали государства, претендующие на раздел Украины

СМИ назвали государства, претендующие на раздел Украины - РИА Новости, 04.02.2025

СМИ назвали государства, претендующие на раздел Украины

Соседние государства могут заявить о претензиях на украинские территории из-за политики Киева, пишет издание infoBRICS. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T15:31:00+03:00

2025-02-04T15:31:00+03:00

2025-02-04T16:15:00+03:00

в мире

украина

венгрия

спиридон килинкаров

нато

евросоюз

будапешт

венецианская комиссия

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Соседние государства могут заявить о претензиях на украинские территории из-за политики Киева, пишет издание infoBRICS."Проблемы Украины с соседней Румынией также хорошо известны: как и в случае с соседними Польшей и Венгрией, украинский радикальный национализм и его шовинистическая языковая политика породили этническую и религиозную напряженность, и в ближайшем будущем это может отразиться на двусторонних отношениях с Румынией", — говорится в материале.Автор статьи также напомнил о случаях поджогов румынских церквей и нападений на священнослужителей."Когда развал и невозможность существования Украины как независимого государства станут очевидны, поляки и венгры, вероятно, заявят о своих претензиях на часть территории", — приводится высказывание экс-депутата Рады Спиридона Килинкарова.При этом, как отмечается в материале, в январе МИД Украины опубликовал заявление о готовности "заменить Венгрию в НАТО и ЕС", что было жестко встречено Будапештом."Совсем недавно Венецианская комиссия также выразила свою обеспокоенность тем, как Украина относится к своим этническим меньшинствам (в том числе к этническим русским)", — говорится в статье.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020-го. В 2023 году Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.Позднее глава венгерского МИД сообщил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Венгрия не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.Сийярто также заявлял, что в повестке дня Венгрии нет пункта о вступлении Украины в НАТО, поскольку это означало бы прямую конфронтацию альянса с Россией, что приведет к третьей мировой войне. По его словам, возможности для вступления Украины в НАТО нет и за закрытыми дверями эту позицию разделяет подавляющее большинство членов альянса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996777630.html

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в мире, украина, венгрия, спиридон килинкаров, нато, евросоюз, будапешт, венецианская комиссия