СМИ назвали государства, претендующие на раздел Украины
infoBRICS: соседи Украины могут претендовать на ее часть из-за политики Киева
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Соседние государства могут заявить о претензиях на украинские территории из-за политики Киева, пишет издание infoBRICS.
"Проблемы Украины с соседней Румынией также хорошо известны: как и в случае с соседними Польшей и Венгрией, украинский радикальный национализм и его шовинистическая языковая политика породили этническую и религиозную напряженность, и в ближайшем будущем это может отразиться на двусторонних отношениях с Румынией", — говорится в материале.
Автор статьи также напомнил о случаях поджогов румынских церквей и нападений на священнослужителей.
"Когда развал и невозможность существования Украины как независимого государства станут очевидны, поляки и венгры, вероятно, заявят о своих претензиях на часть территории", — приводится высказывание экс-депутата Рады Спиридона Килинкарова.
При этом, как отмечается в материале, в январе МИД Украины опубликовал заявление о готовности "заменить Венгрию в НАТО и ЕС", что было жестко встречено Будапештом.
"Совсем недавно Венецианская комиссия также выразила свою обеспокоенность тем, как Украина относится к своим этническим меньшинствам (в том числе к этническим русским)", — говорится в статье.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020-го. В 2023 году Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
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Позднее глава венгерского МИД сообщил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Венгрия не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
Сийярто также заявлял, что в повестке дня Венгрии нет пункта о вступлении Украины в НАТО, поскольку это означало бы прямую конфронтацию альянса с Россией, что приведет к третьей мировой войне. По его словам, возможности для вступления Украины в НАТО нет и за закрытыми дверями эту позицию разделяет подавляющее большинство членов альянса.
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