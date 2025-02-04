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СМИ назвали государства, претендующие на раздел Украины - РИА Новости, 04.02.2025
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15:31 04.02.2025 (обновлено: 16:15 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/ukraine-1997329838.html
СМИ назвали государства, претендующие на раздел Украины
СМИ назвали государства, претендующие на раздел Украины - РИА Новости, 04.02.2025
СМИ назвали государства, претендующие на раздел Украины
Соседние государства могут заявить о претензиях на украинские территории из-за политики Киева, пишет издание infoBRICS. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:31:00+03:00
2025-02-04T16:15:00+03:00
в мире
украина
венгрия
спиридон килинкаров
нато
евросоюз
будапешт
венецианская комиссия
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Соседние государства могут заявить о претензиях на украинские территории из-за политики Киева, пишет издание infoBRICS."Проблемы Украины с соседней Румынией также хорошо известны: как и в случае с соседними Польшей и Венгрией, украинский радикальный национализм и его шовинистическая языковая политика породили этническую и религиозную напряженность, и в ближайшем будущем это может отразиться на двусторонних отношениях с Румынией", — говорится в материале.Автор статьи также напомнил о случаях поджогов румынских церквей и нападений на священнослужителей."Когда развал и невозможность существования Украины как независимого государства станут очевидны, поляки и венгры, вероятно, заявят о своих претензиях на часть территории", — приводится высказывание экс-депутата Рады Спиридона Килинкарова.При этом, как отмечается в материале, в январе МИД Украины опубликовал заявление о готовности "заменить Венгрию в НАТО и ЕС", что было жестко встречено Будапештом."Совсем недавно Венецианская комиссия также выразила свою обеспокоенность тем, как Украина относится к своим этническим меньшинствам (в том числе к этническим русским)", — говорится в статье.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020-го. В 2023 году Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.Позднее глава венгерского МИД сообщил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Венгрия не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.Сийярто также заявлял, что в повестке дня Венгрии нет пункта о вступлении Украины в НАТО, поскольку это означало бы прямую конфронтацию альянса с Россией, что приведет к третьей мировой войне. По его словам, возможности для вступления Украины в НАТО нет и за закрытыми дверями эту позицию разделяет подавляющее большинство членов альянса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996777630.html
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html
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в мире, украина, венгрия, спиридон килинкаров, нато, евросоюз, будапешт, венецианская комиссия
В мире, Украина, Венгрия, Спиридон Килинкаров, НАТО, Евросоюз, Будапешт, Венецианская комиссия
СМИ назвали государства, претендующие на раздел Украины

infoBRICS: соседи Украины могут претендовать на ее часть из-за политики Киева

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Соседние государства могут заявить о претензиях на украинские территории из-за политики Киева, пишет издание infoBRICS.
"Проблемы Украины с соседней Румынией также хорошо известны: как и в случае с соседними Польшей и Венгрией, украинский радикальный национализм и его шовинистическая языковая политика породили этническую и религиозную напряженность, и в ближайшем будущем это может отразиться на двусторонних отношениях с Румынией", — говорится в материале.
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Автор статьи также напомнил о случаях поджогов румынских церквей и нападений на священнослужителей.
"Когда развал и невозможность существования Украины как независимого государства станут очевидны, поляки и венгры, вероятно, заявят о своих претензиях на часть территории", — приводится высказывание экс-депутата Рады Спиридона Килинкарова.
При этом, как отмечается в материале, в январе МИД Украины опубликовал заявление о готовности "заменить Венгрию в НАТО и ЕС", что было жестко встречено Будапештом.
"Совсем недавно Венецианская комиссия также выразила свою обеспокоенность тем, как Украина относится к своим этническим меньшинствам (в том числе к этническим русским)", — говорится в статье.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020-го. В 2023 году Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
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Позднее глава венгерского МИД сообщил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Венгрия не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
Сийярто также заявлял, что в повестке дня Венгрии нет пункта о вступлении Украины в НАТО, поскольку это означало бы прямую конфронтацию альянса с Россией, что приведет к третьей мировой войне. По его словам, возможности для вступления Украины в НАТО нет и за закрытыми дверями эту позицию разделяет подавляющее большинство членов альянса.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаВенгрияСпиридон КилинкаровНАТОЕвросоюзБудапештВенецианская комиссия
 
 
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