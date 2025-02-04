https://ria.ru/20250204/ukraina-1997366579.html

На границе Украины с Белоруссией прошли протесты из-за блокпостов

На границе Украины с Белоруссией прошли протесты из-за блокпостов - РИА Новости, 04.02.2025

На границе Украины с Белоруссией прошли протесты из-за блокпостов

Жители села Старое в Ровненской области на западе Украины вышли на митинг с требованием убрать блокпосты, сообщил представитель Госпогранслужбы республики... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:57:00+03:00

2025-02-04T17:57:00+03:00

2025-02-04T18:40:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Жители села Старое в Ровненской области на западе Украины вышли на митинг с требованием убрать блокпосты, сообщил представитель Госпогранслужбы республики Андрей Демченко, его слова приводит издание "Страна.ua"."В селе Старое Ровненской области, что находится около границы с Белоруссией, люди вышли на протест против блокпостов. Основные требования, которые звучали от граждан: не осуществлять проверку транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин, убрать контрольный пост, а также разрешить беспрепятственно собирать дикоросы рядом с государственной границей, несмотря на действующие режимные ограничения", — заявил он. Местные жители жалуются на рвы и колючую проволоку вокруг села. Они также заявляют, что на границе нет белорусских войск. По данным издания, после беседы с представителями Госпогранслужбы протестующие разошлись, но пригрозили снова заблокировать дорогу. В середине января издание "Страна.ua" писало, что трассу, проходящую через белорусско-украинскую границу, завалили огромными валунами, а через лес протянули колючую проволоку. Также сообщалось о противотанковых ежах.Кроме того, чуть ранее сам Демченко заявлял, что Украина возводит фортификационные сооружения и огневые позиции в Волынской области на границе с Белоруссией, поскольку "Киев считает это направление угрожающим".Как указал пресс-секретарь белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский, сейчас в приграничье находится около 15 тысяч украинских военнослужащих. Президент республики Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что обстановка на границе не чрезвычайная, но всегда напряженная.

https://ria.ru/20250130/provokatsiya-1996306699.html

https://ria.ru/20250128/granitsa-1995964647.html

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в мире, украина, ровненская область, белоруссия, александр лукашенко