Рейтинг@Mail.ru
На границе Украины с Белоруссией прошли протесты из-за блокпостов - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 04.02.2025 (обновлено: 18:40 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/ukraina-1997366579.html
На границе Украины с Белоруссией прошли протесты из-за блокпостов
На границе Украины с Белоруссией прошли протесты из-за блокпостов - РИА Новости, 04.02.2025
На границе Украины с Белоруссией прошли протесты из-за блокпостов
Жители села Старое в Ровненской области на западе Украины вышли на митинг с требованием убрать блокпосты, сообщил представитель Госпогранслужбы республики... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:57:00+03:00
2025-02-04T18:40:00+03:00
в мире
украина
ровненская область
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997366054_0:299:936:825_1920x0_80_0_0_b572ba02dd4b3010d191417e4e202799.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Жители села Старое в Ровненской области на западе Украины вышли на митинг с требованием убрать блокпосты, сообщил представитель Госпогранслужбы республики Андрей Демченко, его слова приводит издание "Страна.ua"."В селе Старое Ровненской области, что находится около границы с Белоруссией, люди вышли на протест против блокпостов. Основные требования, которые звучали от граждан: не осуществлять проверку транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин, убрать контрольный пост, а также разрешить беспрепятственно собирать дикоросы рядом с государственной границей, несмотря на действующие режимные ограничения", — заявил он. Местные жители жалуются на рвы и колючую проволоку вокруг села. Они также заявляют, что на границе нет белорусских войск. По данным издания, после беседы с представителями Госпогранслужбы протестующие разошлись, но пригрозили снова заблокировать дорогу. В середине января издание "Страна.ua" писало, что трассу, проходящую через белорусско-украинскую границу, завалили огромными валунами, а через лес протянули колючую проволоку. Также сообщалось о противотанковых ежах.Кроме того, чуть ранее сам Демченко заявлял, что Украина возводит фортификационные сооружения и огневые позиции в Волынской области на границе с Белоруссией, поскольку "Киев считает это направление угрожающим".Как указал пресс-секретарь белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский, сейчас в приграничье находится около 15 тысяч украинских военнослужащих. Президент республики Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что обстановка на границе не чрезвычайная, но всегда напряженная.
https://ria.ru/20250130/provokatsiya-1996306699.html
https://ria.ru/20250128/granitsa-1995964647.html
украина
ровненская область
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997366054_0:124:936:825_1920x0_80_0_0_1050c52b76cc20668bad17df30ffec22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ровненская область, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Ровненская область, Белоруссия, Александр Лукашенко
На границе Украины с Белоруссией прошли протесты из-за блокпостов

На западе Украины прошли протесты из-за блокпостов на границе с Белоруссией

© Артем Дмитрук/TelegramЖители села Старое на западе Украины вышли на митинг с требованием убрать блокпосты
Жители села Старое на западе Украины вышли на митинг с требованием убрать блокпосты - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Артем Дмитрук/Telegram
Жители села Старое на западе Украины вышли на митинг с требованием убрать блокпосты
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Жители села Старое в Ровненской области на западе Украины вышли на митинг с требованием убрать блокпосты, сообщил представитель Госпогранслужбы республики Андрей Демченко, его слова приводит издание "Страна.ua".
"В селе Старое Ровненской области, что находится около границы с Белоруссией, люди вышли на протест против блокпостов. Основные требования, которые звучали от граждан: не осуществлять проверку транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин, убрать контрольный пост, а также разрешить беспрепятственно собирать дикоросы рядом с государственной границей, несмотря на действующие режимные ограничения", — заявил он.
Обстановка на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Белоруссии сообщили о 41 провокации со стороны Украины за 2024 год
30 января, 11:49
Местные жители жалуются на рвы и колючую проволоку вокруг села. Они также заявляют, что на границе нет белорусских войск. По данным издания, после беседы с представителями Госпогранслужбы протестующие разошлись, но пригрозили снова заблокировать дорогу.

В июле прошлого года подобные митинги уже проходили в поселке Ворохта в Ивано-Франковской области. Люди перекрыли трассу из-за установки военными блокпоста. После этого на Украине возбудили два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Препятствование законной деятельности ВСУ".

В середине января издание "Страна.ua" писало, что трассу, проходящую через белорусско-украинскую границу, завалили огромными валунами, а через лес протянули колючую проволоку. Также сообщалось о противотанковых ежах.
Кроме того, чуть ранее сам Демченко заявлял, что Украина возводит фортификационные сооружения и огневые позиции в Волынской области на границе с Белоруссией, поскольку "Киев считает это направление угрожающим".
Как указал пресс-секретарь белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский, сейчас в приграничье находится около 15 тысяч украинских военнослужащих. Президент республики Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что обстановка на границе не чрезвычайная, но всегда напряженная.
Граница Украины и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Журналисты западных СМИ посетили границу Белоруссии и Украины
28 января, 17:27
 
В миреУкраинаРовненская областьБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала