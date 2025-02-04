Украина заявила о готовности обсуждать проведение выборов с США
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Киев готов обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов на Украине до конца 2025 года, если этот вопрос поднимет новая американская администрация, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, ее слова приводит телеканал "Общественное" на своем сайте.
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"С украинской стороной в США пока не обсуждали необходимость проведения выборов до конца 2025 года. Однако если команда (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа будет его поднимать, Украина готова к обсуждению", — сказала она
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По словам посла, когда вопрос выборов обсуждался в 2023-2024 годах, Киев настаивал, что они возможны только после завершения конфликта.
Спецпосланник США по Украине Кит Келлог в субботу заявил, что Соединенные Штаты считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025-го. По его словам, обязательно должны быть проведены и парламентские, и президентские выборы.
Как писали западные СМИ, Киев обеспокоен сближением позиций России и США по поводу необходимости проведения выборов на Украине. При этом в офисе Зеленского раскритиковали слова Келлога: так, советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал план Келлога провальным, если он состоит из прекращения огня и последующих выборов.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
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