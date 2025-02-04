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Украина заявила о готовности обсуждать проведение выборов с США - РИА Новости, 04.02.2025
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17:20 04.02.2025 (обновлено: 18:04 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/ukraina-1997356417.html
Украина заявила о готовности обсуждать проведение выборов с США
Украина заявила о готовности обсуждать проведение выборов с США - РИА Новости, 04.02.2025
Украина заявила о готовности обсуждать проведение выборов с США
Киев готов обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов на Украине до конца 2025 года, если этот вопрос поднимет новая американская администрация,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:20:00+03:00
2025-02-04T18:04:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Киев готов обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов на Украине до конца 2025 года, если этот вопрос поднимет новая американская администрация, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, ее слова приводит телеканал "Общественное" на своем сайте.&quot;С украинской стороной в США пока не обсуждали необходимость проведения выборов до конца 2025 года. Однако если команда (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа будет его поднимать, Украина готова к обсуждению&quot;, — сказала она По словам посла, когда вопрос выборов обсуждался в 2023-2024 годах, Киев настаивал, что они возможны только после завершения конфликта.Спецпосланник США по Украине Кит Келлог в субботу заявил, что Соединенные Штаты считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025-го. По его словам, обязательно должны быть проведены и парламентские, и президентские выборы.Как писали западные СМИ, Киев обеспокоен сближением позиций России и США по поводу необходимости проведения выборов на Украине. При этом в офисе Зеленского раскритиковали слова Келлога: так, советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал план Келлога провальным, если он состоит из прекращения огня и последующих выборов.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997216530.html
https://ria.ru/20250201/tramp-1996835571.html
https://ria.ru/20250203/vybory-1996938616.html
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в мире, украина, сша, кит келлог
В мире, Украина, США, Кит Келлог

Украина заявила о готовности обсуждать проведение выборов с США

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Киев готов обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов на Украине до конца 2025 года, если этот вопрос поднимет новая американская администрация, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, ее слова приводит телеканал "Общественное" на своем сайте.
«

"С украинской стороной в США пока не обсуждали необходимость проведения выборов до конца 2025 года. Однако если команда (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа будет его поднимать, Украина готова к обсуждению", — сказала она

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
На Западе потребовали ухода Зеленского
Вчера, 03:48
По словам посла, когда вопрос выборов обсуждался в 2023-2024 годах, Киев настаивал, что они возможны только после завершения конфликта.
Спецпосланник США по Украине Кит Келлог в субботу заявил, что Соединенные Штаты считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025-го. По его словам, обязательно должны быть проведены и парламентские, и президентские выборы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Трамп обсуждает побуждение Киева к проведению выборов, сообщает Reuters
1 февраля, 21:29
Как писали западные СМИ, Киев обеспокоен сближением позиций России и США по поводу необходимости проведения выборов на Украине. При этом в офисе Зеленского раскритиковали слова Келлога: так, советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал план Келлога провальным, если он состоит из прекращения огня и последующих выборов.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
"Это конец": в Раде вынесли приговор Зеленскому
3 февраля, 01:00
 
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