https://ria.ru/20250204/ukraina-1997355838.html

СМИ рассказали о реакции Украины на требования Трампа

СМИ рассказали о реакции Украины на требования Трампа - РИА Новости, 04.02.2025

СМИ рассказали о реакции Украины на требования Трампа

Власти Украины готовы подписать документы о соглашениях с США в контексте заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:17:00+03:00

2025-02-04T17:17:00+03:00

2025-02-04T17:34:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Власти Украины готовы подписать документы о соглашениях с США в контексте заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь. По информации WP, украинские чиновники считают хорошей новостью интерес Трампа к ресурсам Украины. "(Украинские власти) готовы подписать документы о совместных соглашениях (с США - ред.)... Наличие у США стратегического интереса на Украине - это ключевой компонент нашей безопасности в будущем", - приводит газета слова высокопоставленного украинского чиновника. По мнению должностного лица, Трамп, возможно, будет более мотивирован помочь Украине с учетом того, что запасы многих редкоземельных металлов сосредоточены на территории новых регионов России. Как считает газета, американский президент, скорее всего, будет особенно заинтересован в запасах лития на Украине. Впрочем, украинский чиновник признал, что доподлинно неизвестно, каким объемом ресурсов располагает Украина: подсчеты в этой области устарели, потребуются новые исследования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник заявил, что слова Трампа о редкоземельных металлах Украины являются предложением Киеву покупать помощь Штатов, а не выражением готовности Вашингтона оказывать её на безвозмездной или иной основе. Лучше вообще отказаться от поддержки Киева и тем самым способствовать завершению конфликта, отметил он.

https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html

https://ria.ru/20250204/ukraina-1997289490.html

https://ria.ru/20250203/tramp-1997192062.html

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в мире, цены на нефть, украина, сша, киев, дональд трамп, дмитрий песков