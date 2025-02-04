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СМИ рассказали о реакции Украины на требования Трампа - РИА Новости, 04.02.2025
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17:17 04.02.2025 (обновлено: 17:34 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/ukraina-1997355838.html
СМИ рассказали о реакции Украины на требования Трампа
СМИ рассказали о реакции Украины на требования Трампа - РИА Новости, 04.02.2025
СМИ рассказали о реакции Украины на требования Трампа
Власти Украины готовы подписать документы о соглашениях с США в контексте заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:17:00+03:00
2025-02-04T17:34:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Власти Украины готовы подписать документы о соглашениях с США в контексте заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь. По информации WP, украинские чиновники считают хорошей новостью интерес Трампа к ресурсам Украины. "(Украинские власти) готовы подписать документы о совместных соглашениях (с США - ред.)... Наличие у США стратегического интереса на Украине - это ключевой компонент нашей безопасности в будущем", - приводит газета слова высокопоставленного украинского чиновника. По мнению должностного лица, Трамп, возможно, будет более мотивирован помочь Украине с учетом того, что запасы многих редкоземельных металлов сосредоточены на территории новых регионов России. Как считает газета, американский президент, скорее всего, будет особенно заинтересован в запасах лития на Украине. Впрочем, украинский чиновник признал, что доподлинно неизвестно, каким объемом ресурсов располагает Украина: подсчеты в этой области устарели, потребуются новые исследования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник заявил, что слова Трампа о редкоземельных металлах Украины являются предложением Киеву покупать помощь Штатов, а не выражением готовности Вашингтона оказывать её на безвозмездной или иной основе. Лучше вообще отказаться от поддержки Киева и тем самым способствовать завершению конфликта, отметил он.
https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html
https://ria.ru/20250204/ukraina-1997289490.html
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в мире, цены на нефть, украина, сша, киев, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Цены на нефть, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
СМИ рассказали о реакции Украины на требования Трампа

WP: Украина готова подписать документы о совместных соглашениях с США

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Власти Украины готовы подписать документы о соглашениях с США в контексте заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на помощь, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины
Вчера, 12:16
По информации WP, украинские чиновники считают хорошей новостью интерес Трампа к ресурсам Украины.
"(Украинские власти) готовы подписать документы о совместных соглашениях (с США - ред.)... Наличие у США стратегического интереса на Украине - это ключевой компонент нашей безопасности в будущем", - приводит газета слова высокопоставленного украинского чиновника.
По мнению должностного лица, Трамп, возможно, будет более мотивирован помочь Украине с учетом того, что запасы многих редкоземельных металлов сосредоточены на территории новых регионов России.
Как считает газета, американский президент, скорее всего, будет особенно заинтересован в запасах лития на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
СМИ узнали о реакции Киева на новое требование Трампа к Украине
Вчера, 12:48
Впрочем, украинский чиновник признал, что доподлинно неизвестно, каким объемом ресурсов располагает Украина: подсчеты в этой области устарели, потребуются новые исследования.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник заявил, что слова Трампа о редкоземельных металлах Украины являются предложением Киеву покупать помощь Штатов, а не выражением готовности Вашингтона оказывать её на безвозмездной или иной основе. Лучше вообще отказаться от поддержки Киева и тем самым способствовать завершению конфликта, отметил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп хочет договориться с Украиной о поставках редкоземельных металлов
3 февраля, 22:04
 
В миреЦены на нефтьУкраинаСШАКиевДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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