https://ria.ru/20250204/ukraina-1997355182.html

Украина заявила о готовности обсуждать проведение выборов с Белым домом

Украина заявила о готовности обсуждать проведение выборов с Белым домом - РИА Новости, 04.02.2025

Украина заявила о готовности обсуждать проведение выборов с Белым домом

Киев готов обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов на Украине до конца 2025 года, если этот вопрос поднимет новая американская администрация,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:13:00+03:00

2025-02-04T17:13:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Киев готов обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов на Украине до конца 2025 года, если этот вопрос поднимет новая американская администрация, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова."С украинской стороной в США пока не обсуждали необходимость проведения выборов до конца 2025 года. Однако если команда (президента США Дональда) Трампа будет его поднимать, Украина готова к обсуждению", - приводит слова Маркаровой телеканал "Общественное" на своем сайте.По словам посла, когда вопрос выборов обсуждался в 2023-2024 годах, Киев настаивал на том, что они возможны только после завершения конфликта.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997264813.html

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в мире, украина, сша, оксана маркарова, владимир зеленский, дональд трамп