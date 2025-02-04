https://ria.ru/20250204/ukraina-1997350916.html

USAID было основным донором Минцифры Украины, пишут СМИ

USAID было основным донором Минцифры Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2025

USAID было основным донором Минцифры Украины, пишут СМИ

Агентство по международному развитию (USAID) являлось основным донором Министерства цифровой трансформации Украины, ведомству придется искать новый источник... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T16:46:00+03:00

2025-02-04T16:46:00+03:00

2025-02-04T16:48:00+03:00

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агентство по международному развитию сша

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Агентство по международному развитию (USAID) являлось основным донором Министерства цифровой трансформации Украины, ведомству придется искать новый источник доходов, сообщает во вторник украинская версия журнала Forbes. Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам. "USAID было основным донором минцифры, но теперь помощь под вопросом. Минцифры придется искать нового донора на замену американскому USAID, что по крайней мере на три месяца останавливает финансирование проектов на Украине. Агентство давало деньги на проекты от развития "Дії" (украинский электронный сервис госуслуг "Действие" - ред.) до стратегии регулирования искусственного интеллекта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте журнала. На 2023 год, как отмечает Forbes, доля финансирования агентства в девяти проектах минцифры Украины достигала 64%. Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что украинский офис агентства США по международному развитию получил приказ остановить все проекты в стране после указа о приостановке американской помощи третьим странам. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.

https://ria.ru/20250204/zaharova-1997284393.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, агентство по международному развитию сша