https://ria.ru/20250204/ukraina-1997332205.html

Эксперт счел готовность Киева отдать США редкие металлы унизительной

Эксперт счел готовность Киева отдать США редкие металлы унизительной - РИА Новости, 04.02.2025

Эксперт счел готовность Киева отдать США редкие металлы унизительной

Готовность киевских властей отдать редкоземельные металлы показывает их унизительное положение в взаимоотношениях с США, заявил РИА Новости крымский... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T15:40:00+03:00

2025-02-04T15:40:00+03:00

2025-02-04T15:40:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Готовность киевских властей отдать редкоземельные металлы показывает их унизительное положение в взаимоотношениях с США, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указали на то, что заявление президента США Дональда Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского. Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. "Люди, считающие себя властью на Украине, наглядно демонстрируют, какое унизительное положение им отведено и какое унизительное место они занимают во взаимоотношениях с вашингтонским хозяином", - сказал Джаралла. По его словам, если для Трампа заявление о природных ресурсах Украины - попытка найти хоть какую-то прямую выгоду от конфликта, то для режима Зеленского – попытка "хоть как-то заслужить милость нового хозяина Белого дома". "Ирония в том, что, к примеру, киевский режим уже потерял контроль над частью территорий с запасами лития на западе ДНР. Поэтому можно было бы назвать готовность Зеленского что-то отдавать клоунадой, если бы не погубленные киевским режимом жизни людей", - сказал политолог. Зеленский 18 октября 2024 года представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот "план" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.

https://ria.ru/20250204/ukraina-1997289490.html

https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html

https://ria.ru/20250204/ekspert-1997305609.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир джаралла