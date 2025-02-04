Более 70 процентов украинцев доверяют Залужному, показал опрос
New Image Marketing Group: Залужному доверяют 72% украинцев
© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный продолжает занимать первое место в рейтинге доверия среди граждан Украины с показателем 72% в случае проведения выборов, тогда как у Владимира Зеленского – всего 49%, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинской компанией New Image Marketing Group, специализирующейся на социологических исследованиях.
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"Если в 2025 году состоятся очередные выборы и выборы в Верховную раду, приблизительно каждый второй респондент однозначно примет в них участие, еще около 20% - скорее примут участие", - говорится в тексте опроса, опубликованного в социальной сети Facebook*.
Так, согласно опубликованным графикам, Залужному доверяют 72% опрошенных, на втором месте руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов с 62%, затем идет украинский боксер Александр Усик с показателем 60%. Зеленский занимает четвертое место - ему доверяют всего 49% респондентов.
По данным опроса, уровень доверия Залужного снизился с 75% в апреле 2024 года до 72% в январе 2025 года. Однако у Зеленского показатели еще ниже – в апреле прошлого года он набрал 54%, в январе 2025 года всего 49%. При этом у Буданова рейтинг достаточно стабилен - 62%.
Опрос проводился с 18 по 26 января 2025 года среди 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет на всей подконтрольной Киеву территории страны методом интернет-опроса. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.
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