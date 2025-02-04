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Более 70 процентов украинцев доверяют Залужному, показал опрос - РИА Новости, 04.02.2025
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14:41 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/ukraina-1997317860.html
Более 70 процентов украинцев доверяют Залужному, показал опрос
Более 70 процентов украинцев доверяют Залужному, показал опрос - РИА Новости, 04.02.2025
Более 70 процентов украинцев доверяют Залужному, показал опрос
Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный продолжает занимать первое место в рейтинге доверия среди граждан Украины с показателем 72% в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:41:00+03:00
2025-02-04T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный продолжает занимать первое место в рейтинге доверия среди граждан Украины с показателем 72% в случае проведения выборов, тогда как у Владимира Зеленского – всего 49%, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинской компанией New Image Marketing Group, специализирующейся на социологических исследованиях. В октябре прошлого года согласно опросу, проведенного по заказу украинской благотворительной организации "Фонд исследования будущего", Залужный также имел уровень доверия среди жителей Украины выше, чем Зеленский. "Если в 2025 году состоятся очередные выборы и выборы в Верховную раду, приблизительно каждый второй респондент однозначно примет в них участие, еще около 20% - скорее примут участие", - говорится в тексте опроса, опубликованного в социальной сети Facebook*. Так, согласно опубликованным графикам, Залужному доверяют 72% опрошенных, на втором месте руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов с 62%, затем идет украинский боксер Александр Усик с показателем 60%. Зеленский занимает четвертое место - ему доверяют всего 49% респондентов. По данным опроса, уровень доверия Залужного снизился с 75% в апреле 2024 года до 72% в январе 2025 года. Однако у Зеленского показатели еще ниже – в апреле прошлого года он набрал 54%, в январе 2025 года всего 49%. При этом у Буданова рейтинг достаточно стабилен - 62%. Опрос проводился с 18 по 26 января 2025 года среди 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет на всей подконтрольной Киеву территории страны методом интернет-опроса. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, великобритания, россия, валерий залужный, владимир зеленский, александр усик, вооруженные силы украины, верховная рада украины, киев
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Усик, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Киев
Более 70 процентов украинцев доверяют Залужному, показал опрос

New Image Marketing Group: Залужному доверяют 72% украинцев

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный продолжает занимать первое место в рейтинге доверия среди граждан Украины с показателем 72% в случае проведения выборов, тогда как у Владимира Зеленского – всего 49%, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинской компанией New Image Marketing Group, специализирующейся на социологических исследованиях.
В октябре прошлого года согласно опросу, проведенного по заказу украинской благотворительной организации "Фонд исследования будущего", Залужный также имел уровень доверия среди жителей Украины выше, чем Зеленский.
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"Если в 2025 году состоятся очередные выборы и выборы в Верховную раду, приблизительно каждый второй респондент однозначно примет в них участие, еще около 20% - скорее примут участие", - говорится в тексте опроса, опубликованного в социальной сети Facebook*.
Так, согласно опубликованным графикам, Залужному доверяют 72% опрошенных, на втором месте руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов с 62%, затем идет украинский боксер Александр Усик с показателем 60%. Зеленский занимает четвертое место - ему доверяют всего 49% респондентов.
По данным опроса, уровень доверия Залужного снизился с 75% в апреле 2024 года до 72% в январе 2025 года. Однако у Зеленского показатели еще ниже – в апреле прошлого года он набрал 54%, в январе 2025 года всего 49%. При этом у Буданова рейтинг достаточно стабилен - 62%.
Опрос проводился с 18 по 26 января 2025 года среди 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет на всей подконтрольной Киеву территории страны методом интернет-опроса. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.
* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
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